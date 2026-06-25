ONLINE: Ekvádor - Německo 1:1. Sané otevřel skóre, pak outsider srovnal po krásné střele
Ve čtvrtek večer vrcholí na mistrovství světa skupina E. Favorizované Německo už má jistý postup z prvního místa a na závěr hraje s Ekvádorem. Jihoameričané pro účast v play off nutně potřebují bodovat, ideálně spíš vyhrát, protože remíza jim pravděpodobně stačit nebude. Uspěji proti Němcům, kteří mohou šetřit některé opory? ONLINE přenos z utkání sledujte od 22.00 na iSportu. Pavouk play off MS 2026 >>>
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Německo
|2
|2
|0
|0
|9:2
|6
|2
Pobřeží slonoviny
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|3
Ekvádor
|2
|0
|1
|1
|0:1
|1
|4
Curaçao
|2
|0
|1
|1
|1:7
|1