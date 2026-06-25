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ONLINE: Ekvádor - Německo 1:1. Sané otevřel skóre, pak outsider srovnal po krásné střele

Nilson Angulo (vzadu) slaví gól proti Německu
Nilson Angulo (vzadu) slaví gól proti NěmeckuZdroj: ČTK
Nilson Angulo slaví gól proti Německu
Manuel Neuer inkasuje proti Ekvádoru
Leroy Sane slaví gól proti Ekvádoru
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iSport.cz
MS fotbal 2026
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Ve čtvrtek večer vrcholí na mistrovství světa skupina E. Favorizované Německo už má jistý postup z prvního místa a na závěr hraje s Ekvádorem. Jihoameričané pro účast v play off nutně potřebují bodovat, ideálně spíš vyhrát, protože remíza jim pravděpodobně stačit nebude. Uspěji proti Němcům, kteří mohou šetřit některé opory? ONLINE přenos z utkání sledujte od 22.00 na iSportu. Pavouk play off MS 2026 >>>

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#TýmZVRPSkóreB
1Německo22009:26
2Pobřeží slonoviny21012:23
3Ekvádor20110:11
4Curaçao20111:71

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