ONLINE: USA - Turecko. Udrží domácí stoprocentní bilanci? V cestě jim stojí už jistý vyřazený
Fotbalisty USA a Turecka čeká na mistrovství světa závěrečný duel skupiny D. Domácí mají po dvou výhrách jistotu prvenství ve skupině, poslední Turecko se s turnajem rozloučí právě po zápase v Los Angeles. Američané budou před vyřazovací částí pravděpodobně šetřit některé opory, Turci budou chtít alespoň trochu vylepšit turnajové renomé. Zápas má úvodní výkop naplánovaný na 4.00, sledujte ONLINE přenos na webu iSport. Pavouk play off MS 2026 ZDE >>>
Turecko
vs
USA
28%
22%
50%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
USA
|2
|2
|0
|0
|6:1
|6
|2
Austrálie
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|3
Paraguay
|2
|1
|0
|1
|2:4
|3
|4
Turecko
|2
|0
|0
|2
|0:3
|0