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ONLINE: USA - Turecko. Udrží domácí stoprocentní bilanci? V cestě jim stojí už jistý vyřazený

Folarin Balogun se spoluhráči raduje z gólu
Folarin Balogun se spoluhráči raduje z góluZdroj: ČTK / AP / Andre Penner
USA porazily na MS Paraguay vysoko 4:1
Turecké zklamání, jeho fotbalisté na MS skončí už ve skupině
USA porazily na MS Paraguay vysoko 4:1
Fotbalisté Turecka
Turecko nezvládlo na MS ani druhý zápas
Turecké zklamání, jeho fotbalisté na MS skončí už ve skupině
Australan Cameron Burgess si dává vlastní gól na MS proti USA
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iSport.cz
MS fotbal 2026
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Fotbalisty USA a Turecka čeká na mistrovství světa závěrečný duel skupiny D. Domácí mají po dvou výhrách jistotu prvenství ve skupině, poslední Turecko se s turnajem rozloučí právě po zápase v Los Angeles. Američané budou před vyřazovací částí pravděpodobně šetřit některé opory, Turci budou chtít alespoň trochu vylepšit turnajové renomé. Zápas má úvodní výkop naplánovaný na 4.00, sledujte ONLINE přenos na webu iSport. Pavouk play off MS 2026 ZDE >>>

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MS 2026 · PREDIKCE
26. 6. 2026 · 04:00
Turecko
vs
USA
28%
22%
50%
Skupina DxG 1.03 – 1.62
Predikce aktualizována: 26. 6. 2026 00:20
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky zápasů, sázkové kurzy evropských bookmakerů, Monte Carlo simulace (20 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1USA22006:16
2Austrálie21012:23
3Paraguay21012:43
4Turecko20020:30

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