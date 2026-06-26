Turecko - USA 3:2. Vítězná rozlučka s MS, v závěru rozhodl Ayhan. Američany čeká Bosna
Fotbalisté Turecka se rozloučili s mistrovstvím světa v Los Angeles výhrou 3:2 nad Spojenými státy, které už měly před zápasem jisté první místo ve skupině D. Domácí tým poslal do vedení ve 3. minutě Auston Trusty, po rychlém vyrovnání z kopačky Ardy Gülera šli Turci do vedení po půlhodině hry gólem Orkuna Kökcüa. Na 2:2 vyrovnal po změně stran Sebastian Berhalter, ale výhru na cestu domů zařídil v osmé minutě nastavení pro Turecko střídající Kaan Ayhan. Pavouk play off MS 2026 ZDE >>>
Spojené státy po dvou výhrách zakončily skupinu porážkou, která však už nic nezměnila na jejich prvním místě ve skupině. Ve vyřazovací fázi budou hrát ve čtvrtek 2. července od 2:00 SELČ v San Franciscu s Bosnou a Hercegovinou, která ve skupině B obsadila třetí místo.
Zápas už nemohl nic změnit na pořadí, a tak trenéři sáhli ke změnám. Ital Vincenzo Montella na turecké lavičce jich udělal hned šest, v domácím týmu zůstali z minulé základní sestavy jen tři hráči. Ale při nepříznivém vývoji musely ve druhém poločase na hřiště i americké opory včetně největší hvězdy Pulisice, který se vrátil do hry po svalovém zranění.
Bezstarostný duel začal náporem domácího týmu, který z něj velmi rychle vytěžil vedoucí gól. Po rohu Berhaltera míč propadl pokutovým územím k volnému Trustymu a obránce Celtiku Glasgow zblízka vstřelil svůj první reprezentační gól.
Turci nezůstali pozadu, v 10. minutě sehráli skvělou akci Yilmaz s Gülerem, útočník Realu Madrid se dostal sám před Turnera a postaral se o vůbec první gól tureckého týmu na šampionátu. Bez vstřelené branky tak na turnaji zůstává už jen Panama.
Dva rychlé góly byly signálem pro zpevnění obou obran, pohledných akcí ubylo a hrálo se spíše ve středu hřiště. Po půlhodině hry dali sice Američané po dalším rohu gól, ale kvůli ofsajdu neplatil. Z protiútoku už regulérní gól padl a bylo to opět po výtečné kombinaci turecké ofenzívy, na jejímž konci záložník Besiktase Kökcü poslal evropský celek do vedení.
Američané byli v závěru poločasu blízko k vyrovnání po dělovce kapitána McKennieho a hlavičce Trustyho a ještě lépe týmu hostitelské země vyšel vstup do druhého dějství. Po obléhání turecké branky napřáhl z hranice pokutového území Berhalter a záložník kanadského Vancouveru přesně umístěnou ranou k tyči vyrovnal.
Další nápor ofenzívy USA pak řídil střídající Pulisic. Jednu jeho střelu brankář Cakir vytáhl, další skončila na tyči. Po vítězném loučení s turnajem toužili i Turci, kteří si vytvářeli šance po rychlých brejcích. V 72. minutě zakroutil Yildiz svoji střelu jen o kousek vedle Turnerovy branky. V nastavení pak střídající Ayhan zblízka doklepl do sítě Bardakciho přihrávku a alespoň trochu zmírnil zklamání tureckých fanoušků z vystoupení jejich týmu na turnaji.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
USA
|3
|2
|0
|1
|8:4
|6
|2
Austrálie
|3
|1
|1
|1
|2:2
|4
|3
Paraguay
|3
|1
|1
|1
|2:4
|4
|4
Turecko
|3
|1
|0
|2
|3:5
|3