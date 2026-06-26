Předplatné

USA - Turecko 2:3. Vítězná rozlučka s MS, v závěru rozhodl Ayhan. Američany čeká Bosna

Folarin Balogun se spoluhráči raduje z gólu
Folarin Balogun se spoluhráči raduje z góluZdroj: ČTK / AP / Andre Penner
USA porazily na MS Paraguay vysoko 4:1
Turecké zklamání, jeho fotbalisté na MS skončí už ve skupině
USA porazily na MS Paraguay vysoko 4:1
Fotbalisté Turecka
Turecko nezvládlo na MS ani druhý zápas
Turecké zklamání, jeho fotbalisté na MS skončí už ve skupině
Australan Cameron Burgess si dává vlastní gól na MS proti USA
11
Fotogalerie
iSport.cz
MS fotbal 2026
Začít diskusi (0)

Fotbalisté Turecka se rozloučili s mistrovstvím světa výhrou 3:2 nad vítězem skupiny D USA. Domácí tým poslal do vedení ve 3. minutě Auston Trusty, po rychlém vyrovnání z kopačky Ardy Gülera šli Turci do vedení po půlhodině hry gólem Orkuna Kökcüa. Na 2:2 vyrovnal ve 49. minutě Sebastian Berhalter, ale výhru na cestu domů zařídil v osmé minutě nastavení pro Turecko střídající Kaan Ayhan. Pavouk play off MS 2026 ZDE >>>

Spojené státy po dvou výhrách zakončily skupinu porážkou, která však už nic nezměnila na jejich prvnm místě ve skupině. Ve vyřazovací fázi budou hrát ve čtvrtek 2. července od 2:00 SELČ v San Francsiscu s Bosnou a Hercegovinou, která ve skupině B obsadila třetí místo.

KonecLIVE
32

#TýmZVRPSkóreB
1USA32018:46
2Austrálie31112:24
3Paraguay31112:44
4Turecko31023:53

    Začít diskuzi

    Fotbal 2026

    MS ve fotbale 2026Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

    Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

    Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

    Doporučujeme

    Články z jiných titulů