USA - Turecko 2:3. Vítězná rozlučka s MS, v závěru rozhodl Ayhan. Američany čeká Bosna
Fotbalisté Turecka se rozloučili s mistrovstvím světa výhrou 3:2 nad vítězem skupiny D USA. Domácí tým poslal do vedení ve 3. minutě Auston Trusty, po rychlém vyrovnání z kopačky Ardy Gülera šli Turci do vedení po půlhodině hry gólem Orkuna Kökcüa. Na 2:2 vyrovnal ve 49. minutě Sebastian Berhalter, ale výhru na cestu domů zařídil v osmé minutě nastavení pro Turecko střídající Kaan Ayhan. Pavouk play off MS 2026 ZDE >>>
Spojené státy po dvou výhrách zakončily skupinu porážkou, která však už nic nezměnila na jejich prvnm místě ve skupině. Ve vyřazovací fázi budou hrát ve čtvrtek 2. července od 2:00 SELČ v San Francsiscu s Bosnou a Hercegovinou, která ve skupině B obsadila třetí místo.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
USA
|3
|2
|0
|1
|8:4
|6
|2
Austrálie
|3
|1
|1
|1
|2:2
|4
|3
Paraguay
|3
|1
|1
|1
|2:4
|4
|4
Turecko
|3
|1
|0
|2
|3:5
|3