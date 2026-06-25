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Liga naruby ŽIVĚ: Divné Koubkovy tahy, česká bída na MS. Proč nedostal Sochůrek čuchnout?

Trenér Miroslav Koubek během zápasu s Mexikem
Češi na závěr MS podlehli Mexiku
Euforie mexických fanoušků na tribunách
Češi na závěr MS podlehli Mexiku
Denis Višinský v utkání proti Mexiku
Češi na MS končí už ve skupině
Legendární mexický brankář Guillermo Ochoa se rozloučil s domácími fanoušky
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iSport.cz
MS fotbal 2026
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Česká reprezentace na mistrovství světa končí, v posledním utkání své skupiny podlehla domácímu Mexiku 0:3. Jak redaktoři deníku Sport a serveru iSport hodnotí vystoupení národního týmu na turnaji? Pusťte si speciální díl Ligy naruby, živé vysílání začíná v 11.00. Pavouk play off MS 2026 >>>

#TýmZVRPSkóreB
1Mexiko33006:09
2JAR31112:34
3Již. Korea31022:33
4Česko30122:61

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