Liga naruby ŽIVĚ: Divné Koubkovy tahy, česká bída na MS. Proč nedostal Sochůrek čuchnout?
Česká reprezentace na mistrovství světa končí, v posledním utkání své skupiny podlehla domácímu Mexiku 0:3. Jak redaktoři deníku Sport a serveru iSport hodnotí vystoupení národního týmu na turnaji? Pusťte si speciální díl Ligy naruby, živé vysílání začíná v 11.00. Pavouk play off MS 2026 >>>
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Mexiko
|3
|3
|0
|0
|6:0
|9
|2
JAR
|3
|1
|1
|1
|2:3
|4
|3
Již. Korea
|3
|1
|0
|2
|2:3
|3
|4
Česko
|3
|0
|1
|2
|2:6
|1