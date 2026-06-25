Tým bez chuti a bez radosti. Proč nedostal čuchnout Sochůrek a pojede se dál s Koubkem?
Tým bez chuti a bez radosti. Proč nedostal čuchnout Sochůrek a pojede se dál s Koubkem? • Zdroj: iSport.cz
Jediný bod ze tří zápasů, konec už po skupinové části světového šampionátu, nálepka jednoho z nejhorších výběrů na turnaji. „Necítil jsem z týmu žádnou radost, chuť, nic. Jako by borci byli otrávení,“ zazní v živém speciálu Ligy naruby, v němž redaktoři deníku Sport a webu iSport reagovali i na podněty fanoušků. Má Miroslav Koubek dál vést českou reprezentaci, nebo čeká Pavla Nedvěda perné léto? Jak roli žolíka asi nese Patrik Schick? Co tragický výkon Davida Douděry a proč nedostal vůbec čuchnout Hugo Sochůrek? Pavouk play off MS 2026 >>>
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Mexiko
|3
|3
|0
|0
|6:0
|9
|2
JAR
|3
|1
|1
|1
|2:3
|4
|3
Již. Korea
|3
|1
|0
|2
|2:3
|3
|4
Česko
|3
|0
|1
|2
|2:6
|1