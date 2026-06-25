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Tým bez chuti a bez radosti. Proč nedostal čuchnout Sochůrek a pojede se dál s Koubkem?

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Tým bez chuti a bez radosti. Proč nedostal čuchnout Sochůrek a pojede se dál s Koubkem? • Zdroj: iSport.cz
Trenér Miroslav Koubek během zápasu s Mexikem
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MS fotbal 2026
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Jediný bod ze tří zápasů, konec už po skupinové části světového šampionátu, nálepka jednoho z nejhorších výběrů na turnaji. „Necítil jsem z týmu žádnou radost, chuť, nic. Jako by borci byli otrávení,“ zazní v živém speciálu Ligy naruby, v němž redaktoři deníku Sport a webu iSport reagovali i na podněty fanoušků. Má Miroslav Koubek dál vést českou reprezentaci, nebo čeká Pavla Nedvěda perné léto? Jak roli žolíka asi nese Patrik Schick? Co tragický výkon Davida Douděry a proč nedostal vůbec čuchnout Hugo Sochůrek? Pavouk play off MS 2026 >>>

#TýmZVRPSkóreB
1Mexiko33006:09
2JAR31112:34
3Již. Korea31022:33
4Česko30122:61

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