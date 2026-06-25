ONLINE: Tunisko - Nizozemsko. Oranje už mají jistý postup, ale chtějí první místo ve skupině
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Nizozemsko zatím na MS ve fotbale baví ofenzivní hrou. Po remíze s Japonskem (2:2) a výhrou nad Švédskem (5:1) je na závěr skupiny F čeká duel s Tuniskem, které už po vysokých prohrách se Švédy (1:5) i Japonci (0:4) nemá žádnou šanci na postup. „Oranje“ budou na dálku bojovat o první místo ve skupině s Japonskem. Zastřílí si znovu? Zápas se hraje v Kansas City a začíná v 1:00 SEČ. Sledujte ONLINE přenos na webu iSport. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Tunisko
vs
Nizozemsko
18%
16%
67%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Nizozemsko
|2
|1
|1
|0
|7:3
|4
|2
Japonsko
|2
|1
|1
|0
|6:2
|4
|3
Švédsko
|2
|1
|0
|1
|6:6
|3
|4
Tunisko
|2
|0
|0
|2
|1:9
|0