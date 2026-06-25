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ONLINE: Tunisko - Nizozemsko. Oranje už mají jistý postup, ale chtějí první místo ve skupině

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ČTK, iSport.cz
MS fotbal 2026
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Nizozemsko zatím na MS ve fotbale baví ofenzivní hrou. Po remíze s Japonskem (2:2) a výhrou nad Švédskem (5:1) je na závěr skupiny F čeká duel s Tuniskem, které už po vysokých prohrách se Švédy (1:5) i Japonci (0:4) nemá žádnou šanci na postup. „Oranje“ budou na dálku bojovat o první místo ve skupině s Japonskem. Zastřílí si znovu? Zápas se hraje v Kansas City a začíná v 1:00 SEČ. Sledujte ONLINE přenos na webu iSport. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>

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MS 2026 · PREDIKCE
26. 6. 2026 · 01:00
Tunisko
vs
Nizozemsko
18%
16%
67%
Skupina FxG 0.70 – 1.95
Predikce aktualizována: 25. 6. 2026 21:15
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky zápasů, sázkové kurzy evropských bookmakerů, Monte Carlo simulace (20 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1Nizozemsko21107:34
2Japonsko21106:24
3Švédsko21016:63
4Tunisko20021:90

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