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Tunisko - Nizozemsko 1:3. Dva rychlé góly, „Oranje“ si pojistili postup z prvního místa

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ČTK, iSport.cz
MS fotbal 2026
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Fotbalisté Nizozemska na mistrovství světa porazili 3:1 Tunisko a do vyřazovací fáze postoupili z prvního místa skupiny F. Favorit rozhodl v Kansasu dvěma góly do sedmé minuty, nejprve si vstřelil vlastní branku Alljís Schirí a záhy zvýšil Brian Brobbey. Po změně stran se prosadil Hazím Mastúrí, v 62. minutě ale Jan Paul van Hecke vrátil evropskému zástupci dvoubrankové vedení. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>

Nizozemci ovládli skupinu o dva body před Japonskem, které v souběžně hraném utkání remizovalo 1:1 se Švédskem. Výběr „Oranje“ se v úvodním kole play off utká v pondělí s Marokem, Japonsko narazí na Brazílii. Seveřané postoupí ze třetího místa, na soupeře si ještě musejí počkat. Tunisané byli bez šance na vyřazovací fázi už před duelem, turnaj v USA, Kanadě a Mexiku opouštějí bez bodového zisku.

Tunisko stejně jako při vysokých porážkách se Švédskem (1:5) a Japonskem (0:4) inkasovalo hned v úvodu, kapitán Schirí si srazil Dumfriesův centr do vlastní sítě už po 141 sekundách hry. V sedmé minutě se navíc Brobbey prosadil po standardní situaci a navázal na dvě trefy, kterými přispěl k vítězství 5:1 nad Švédskem. Nizozemci vedli takto brzy 2:0 naposledy v roce 1971 v utkání s Lucemburskem.

Nizozemsko jasně dominovalo a většinu času obléhalo soupeře na jeho obranné polovině. V 19. minutě musel Dahmán zlikvidovat Reijndersův nájezd a v závěru první půle si tuniský brankář poradil i s Dumfriesovým pokusem.

Po změně stran zůstal obraz hry stejný, přesto africký celek dokázal na chvíli snížit. V 54. minutě se po rohovém kopu prosadil hlavou Mastúrí, o osm minut později ale znovu uklidnil favorita stejným způsobem Van Hecke.

V další šanci Reijnders nastřelil břevno, skóre už se ale nezměnilo. Nizozemsko má po čtvrtečním zápase společně s Německem nejlepší ofenzivu turnaje (10 gólů), naopak Tunisko nejhorší obranu (12 gólů).

„Oranje“ neprohráli na světovém šampionátu už 15 zápasů po sobě (bez započítání dvou porážek na penalty s Argentinou), čímž znovu vylepšili vlastní rekord. Africký celek neuspěl ani ve druhém duelu pod vedením francouzského trenéra Renarda, který po prvním kole nahradil odvolaného krajana Lamouchiho.

KonecLIVE
13

#TýmZVRPSkóreB
1Nizozemsko321010:47
2Japonsko31207:35
3Švédsko31117:74
4Tunisko30032:120

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