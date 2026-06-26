Tunisko - Nizozemsko 1:3. Dva rychlé góly, „Oranje“ si pojistili postup z prvního místa
Fotbalisté Nizozemska na mistrovství světa porazili 3:1 Tunisko a do vyřazovací fáze postoupili z prvního místa skupiny F. Favorit rozhodl v Kansasu dvěma góly do sedmé minuty, nejprve si vstřelil vlastní branku Alljís Schirí a záhy zvýšil Brian Brobbey. Po změně stran se prosadil Hazím Mastúrí, v 62. minutě ale Jan Paul van Hecke vrátil evropskému zástupci dvoubrankové vedení. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Nizozemci ovládli skupinu o dva body před Japonskem, které v souběžně hraném utkání remizovalo 1:1 se Švédskem. Výběr „Oranje“ se v úvodním kole play off utká v pondělí s Marokem, Japonsko narazí na Brazílii. Seveřané postoupí ze třetího místa, na soupeře si ještě musejí počkat. Tunisané byli bez šance na vyřazovací fázi už před duelem, turnaj v USA, Kanadě a Mexiku opouštějí bez bodového zisku.
Tunisko stejně jako při vysokých porážkách se Švédskem (1:5) a Japonskem (0:4) inkasovalo hned v úvodu, kapitán Schirí si srazil Dumfriesův centr do vlastní sítě už po 141 sekundách hry. V sedmé minutě se navíc Brobbey prosadil po standardní situaci a navázal na dvě trefy, kterými přispěl k vítězství 5:1 nad Švédskem. Nizozemci vedli takto brzy 2:0 naposledy v roce 1971 v utkání s Lucemburskem.
Nizozemsko jasně dominovalo a většinu času obléhalo soupeře na jeho obranné polovině. V 19. minutě musel Dahmán zlikvidovat Reijndersův nájezd a v závěru první půle si tuniský brankář poradil i s Dumfriesovým pokusem.
Po změně stran zůstal obraz hry stejný, přesto africký celek dokázal na chvíli snížit. V 54. minutě se po rohovém kopu prosadil hlavou Mastúrí, o osm minut později ale znovu uklidnil favorita stejným způsobem Van Hecke.
V další šanci Reijnders nastřelil břevno, skóre už se ale nezměnilo. Nizozemsko má po čtvrtečním zápase společně s Německem nejlepší ofenzivu turnaje (10 gólů), naopak Tunisko nejhorší obranu (12 gólů).
„Oranje“ neprohráli na světovém šampionátu už 15 zápasů po sobě (bez započítání dvou porážek na penalty s Argentinou), čímž znovu vylepšili vlastní rekord. Africký celek neuspěl ani ve druhém duelu pod vedením francouzského trenéra Renarda, který po prvním kole nahradil odvolaného krajana Lamouchiho.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Nizozemsko
|3
|2
|1
|0
|10:4
|7
|2
Japonsko
|3
|1
|2
|0
|7:3
|5
|3
Švédsko
|3
|1
|1
|1
|7:7
|4
|4
Tunisko
|3
|0
|0
|3
|2:12
|0