Messiho oslava! Unikátní trička, dojemné přání od útočníka i davu školáků z rodného města
Historicky nejlepší střelec světových šampionátů Lionel Messi oslavil ve středu 39. narozeniny. A to ve velkém stylu! Hvězdný argentinský fotbalista se v dějišti mistrovství světa dočkal dortu a gratulací od spoluhráčů, přičemž každý z nich měl na sobě personalizované triko, na kterém byl vyobrazen právě s reprezentačním kapitánem. Video z oslavy se objevilo na sociálních sítích. Program MS ve fotbale ZDE>>>
Legenda Barcelony oslavila narozeniny na MS už popáté, jedinou výjimkou byl šampionát v Kataru, který se odehrál v listopadu a prosinci 2022. Na něm Messi dotáhl Argentinu k prvnímu zlatu po 36 letech a celkově třetímu v dějinách.
Messi, jehož otec Jorge se vypořádává s nemocí, se na základně v Kansas City, kde se Argentina připravuje, dočkal gratulací od všech spoluhráčů. Každý z nich měl speciálně vyrobené triko s fotografií, na níž je zachycený s Messim. Pod fotkou stálo ve španělštině „Všechno nejlepší, Leo!“.
Speciální přání si pak nechali natisknout na zadní stranu trik, text na sociálních sítích zveřejnil útočník Julián Álvarez. „Muži, který změnil naše životy, daroval nám nezapomenutelné okamžiky a přesvědčil nás, že sny se mohou splnit... To nejlepší na tom nebylo jen to, že jsme to viděli - ale že jsme to prožili s tebou! Všechno nejlepší k narozeninám, kapitáne; máme tě rádi. Ať jsi nesmírně šťastný.“
Oslavenec také obdržel dort od pekařství v Kansas City, které podle agentury AP vlastní argentinský cukrář. S gratulacemi přispěchaly i Mezinárodní fotbalová federace (FIFA), hráčův bývalý klub Barcelona či Messiho současný zaměstnavatel Inter Miami. V jeho rodném městě Rosariu mu zase přibližně 5000 školáků na dálku zazpívalo „Všechno nejlepší“, někteří z nich přinesli i dorty.
Messi startuje na šestém mistrovství světa, o rekord se s ním dělí Portugalec Cristiano Ronaldo a mexický brankář Guillermo Ochoa. Dalším statistikám už kraluje Messi sám, a sice v počtu odehraných zápasů (28) a vstřelených gólů (18). Střelecký zápis Němce Miroslava Kloseho s 16 trefami vyrovnal hattrickem při vstupu do turnaje proti Alžírsku a vylepšil dvěma trefami proti Rakousku. Na turnaji obstaral zatím všechny dosavadní branky úřadujících mistrů světa a zejména jeho zásluhou má Argentina s předstihem jistý postup do vyřazovací fáze.