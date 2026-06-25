Douděrův bolavý debut: role u gólů, střely z dálky, špatná komunikace. Co Koubek zamýšlel?
Ne, není to jediný viník prohry s Mexikem. A už vůbec ne nepovedeného mistrovství světa. Přesto byl výkon Davida Douděry v posledním zápase skupiny pro tým Miroslava Koubka něčím symbolický. Nepřesnost, špatné rozhodování, nesehranost se spoluhráči. A vzhledem k tomu, že šlo o třetího levého beka ve třetím zápase, tak do jisté míry i bezradnost a nepřipravenost. Pavouk play off MS 2026 ZDE >>>
Nejdříve Jaroslav Zelený. Následně to měl být David Jurásek, ale zranění vypustilo na levého wingbeka Alexandra Sojku. A proti Mexiku varianta číslo tři, respektive čtyři – David Douděra a debut na mistrovství světa.„Já nemám rád rotaci, to víte. Musíme ale zohledňovat aktuální formu ze zápasů i z tréninku,“ vysvětloval před zápasem Miroslav Koubek.
Cíl nasadit (stále zatím) slávistického wingbeka byl kromě formy z tréninku jasný. Jakožto zřejmě jediný pravák v týmu schopný zahrát i na druhé straně, měl pomoci zlepšit držení míče. Při přihrávce od stoperů na leváka se Česko předtím často dostávalo kvůli tlaku soupeřům do jediného možného řešení – nakopnutého balonu po lajně. Vzhledem k tomu, že ve formaci 3-5-2 se tam tradičně příliš hráčů neocitalo, šlo o ztracené míče. Douděra měl přinést možnost zpracovat si míč na střed a zakombinovat tam.
To nemělo být vše. Jelikož tým Miroslava Koubka nemá v kádru ani čisté křídlo, rychlostně vybavený hráč často vyrazil až na hranu obranné linie soupeře, zatímco dolu si seběhl Denis Višinský. Na papíře tedy logické.
Obrázek 1 - Višinský se stahuje do hloubky, Douděra někdy plní roli křídla • Bartoloměj Černík / Sport
První praskliny ve výkonu se ale začaly objevovat po půl hodině. Češi měli aut u vápna soupeře, Coufal rozehrál na krátko na Douděru, v boxu bylo šest hráčů v červeném, další dva na kraji pokutového území. Slávista ale poslal balon nepochopitelně zhruba deset metrů nad bránu Mexika.
Překvapivější ale byla jeho zvláštní chemie s Michalem Sadílkem, se kterým přitom rok v kuse hraje ve Slavii. Mexiko začalo postupně místo své oblíbené levé strany vést útoky přes svou pravou. Nelze vinit jen Douděru, ani drobný záložník neměl svůj den.
Obrázek 2 – Po dobré rotaci Mexičanů jsou Douděra se Sadílkem prohození, nepanuje jistota, kdo má mít pokrytého křídelníka napravo. Následuje šance Mexika. • Bartoloměj Černík / Sport
Ve 44. minutě přišla první Douděrova střela z dálky nad – z dobrých 35 metrů. To se stalo po zbytek zápasu frustrujícím typickým rysem hráče, na bránu Mexika vystřelil ze spekulativní vzdálenosti celkem čtyřikrát, nikdy netrefil. Stejně jako u celého týmu šel výrazně dolu ve druhé půli i Douděrův výkon. Po rozehrávce dostane balon na pravačku, přesně jak bylo zamýšleno v taktickém plánu. Technikou a přesností, aby překonal jednu řadu soupeře, ale neoplývá. Místo toho jde o riskantní a zbytečnou ztrátu.
Obrázek 3 - Pavel Šulc si říká o míč v meziprostoru, Douděra ho tam ale neprocpe • Bartoloměj Černík / Sport
Podobná situace se opakuje zanedlouho.
Obrázek 4 - Opět – místo přihrávky na Červa a možnosti přečíslení přijde další ztráta • Bartoloměj Černík / Sport
Za první gól nelze beka vinit, ve druhém je ale namočen po pás. Opět – bizarní nedorozumění se Červem, Douděra naznačí, že běží s Jorgem Sánchezem ale následně mu úplně uvolní místo. Kdo by si přitom měl rozumět líp než bratranci.
Obrázek 5 - Až komická komunikace mezi Červem a Douděrou, kteří oba vyběhnou do strany s Alvaradem • Bartoloměj Černík / Sport
Třetí gól je tou samou písničkou. Vcelku jednoduchá situace, nákop od brankáře, ale absence komunikace. Douděra si místo svého křídelníka Roberta Alvarada při nákopu stoupá k útočníkovi Santiagu Gimenézovi, ale nakonec s ním ani souboj nepodstoupí. Balon doletí na Alvarada a ten jde do volného prostoru.
Obrázek 6 - Gimenéz je Hranáčův hráč, Douděra svého Alvarada ale nechá být a kouká na letící balon. Souboj nakonec neabsolvuje a Alvarado běží vytvořit další gól • Bartoloměj Černík / Sport
Douděrovy dva osudové defenzivní lapsy jsou symbolické pro styl bránění, který Miroslav Koubek pro šampionát zvolil. Nepřehledný mix osobní a zónové obrany nechal hráče příliš často v situacích, kdy si nebyli jisti, čí náběh nabírají. Ztráty balonu a nesmyslné halfvoleje z dálky jsou jinou kapitolou.