Kobylík o Česku: Asi nejnudnější tým na MS, slabé výkony. Schick? V repre je katastrofální
Před startem mistrovství světa ve fotbale vyřknul v anketě deníku Sport a webu iSport, že česká reprezentace získá v základní skupině nanejvýš dva body. Nebyl daleko od reality. Svěřenci trenéra Miroslava Koubka brali jeden a na turnaji po prohře s domácím Mexikem (0:3) skončili. „Výkon na šampionátu byl extrémně slabý. Nůžky mezi týmy se rozevřely a ve fotbalovosti nemáme šanci,“ sdělil expert David Kobylík v tradičním hodnocení národního mužstva. Pavouk play off MS ZDE 2026 >>>
Výsledek české reprezentace vás tedy nepřekvapil?
„Čekal jsem, že to může tak dopadnout, protože jsem realisticky zhodnotil sílu týmu ve srovnání se soupeři. Předvedená hra je ale pro mě obrovské zklamání. Vidím na turnaji hodně zápasů a musím říct, že jsme jedním z nejnudnějších týmů. Předčili jsme možná i Tunisko, které je rozbité. Pohled na prezentaci českého mužstva bolel.“
Jaký dojem z toho máte?
„Proti Mexiku jsme začali dobře, ale jak na nás nalezlo, deset přihrávek mířilo dozadu a jedna dopředu. Navíc dlouhá. Nemáme žádnou mezihru, prezentujeme se jen nákopy. Nechtěl bych být útočníkem národního týmu. To nejsou ani přihrávky, jen nástřely dopředu, aby balon letěl na polovinu soupeře.“
V čem vidíte problém?