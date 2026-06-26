Datové vysvědčení z MS: Česko na balonu zřejmě nejhorší z Evropy, překvapivě slabé v...
Experti napříč fotbalovým spektrem se víceméně shodují na tom, že výsledkový průšvih na mistrovství světa není jen odrazem práce trenéra, formy či kondice hráčů. I sám Pavel Nedvěd mluvil o ujíždějícím vlaku, David Trunda zase o tom, že „turnaj Česku ukázal realitu.“ I data ukazují, že především v disciplínách na balonu vyplivlo mistrovství Koubkův tým jako vůbec jeden z nejhorších celků turnaje. Pavouk play off MS 2026 ZDE >>>
Zrcadlo nám neukázali jen soupeři ve skupině A, kterou veřejnost popsala před turnajem co se týče kvality jako jednu z nejhorších. Nehezký odraz ukázaly i celky jako Haiti, které hrdinně ve 3. kole zabojovalo proti Maroku, Kapverdy, Curacao, Írán...
Pokud někdo vyčítal FIFA rozšíření turnaje s tím, že se tam dostane trpaslík z ostrovního státu, dle různých herních metrik by se kritici měli ptát, co na turnaji dělalo Česko. Z Evropy je totiž končí zřejmě jako nejhorší tým.
V jakých metrikách byla Koubkova parta (a opět s připomenutím, že neměla ve skupině žádného světového giganta), z šestnácti evropských týmů nejhorší? Například držení míče, které bylo jen pouhých 42 %. I herně neohromující týmy Bosny či Skotska dokázali hru ovládat více, celkově má méně než Česko jen jedenáct týmů.
Na to se váže počet přihrávek, českých 311 na zápas je opět nejhorší evropský produkt. Co hůř, jejich úspěšnost 80 % je rovněž ze zemí UEFA nejslabší a celkově na turnaji 38 ze 48. Nad námi Uzbekistán, Panama či Haiti.
Při porovnání s různými statistikami vyskakují na úrovni Česka dva evropské týmy – zatím ne tak přesvědčiví Chorvaté a rozmrzelí Skoti. Shodou okolností jde o dva věkově nejstarší týmy z evropské kvalifikace. Do těchto disciplín patří progresivní běhy, tedy schopnost sebrat míč a urazit s ním určitou vzdálenost směrem k bráně soupeře, kde jsou Češi až 35. V kombinaci s necelými osmi driblinky na zápas (39. nejhorší číslo), jasně vychází – národní tým nemá rychlé hráče, ani hráče obdařené v soubojích jeden na jednoho.
Problém v přístupu?
„Na individuální techniku tu nemáme prostor, na trénincích děláme něco jiného. Rychlé nohy, zónovou obranu a pak už to nedoženeme. Když má hráč tendenci někoho obejít a nepovede se mu to, řekneme, že to zadrbal, vystřídáme ho. A pak se ve dvaceti letech divíme, že nikoho neobejde,“ rozpovídal se ve studiu ČT na téma výchovy českých hráčů trenér Miroslav Soukup.
V předzápasové analýze expert Sportu a trenér Petr Ruman počítal s tím, že kvalitu na míči nemáme. „Nehrajme si na to, že jsme nějací super fotbalisté. Máme nějaké silné stránky a zbraně a ty musíme využít,“ popsal.
Jenže... i ve věcech, které by měly být českou devízou, odcházíme jako jedni z nejhorších. Možná nejpřekvapivější je slabost ve vzdušných soubojích. Těch sice Česko absolvovalo 16. nejvyšší počet na zápas, ale s úspěšností 37,3 % šlo o 41. nejhorší výkon šampionátu. Jen SEDM (!) týmů bylo horších ve vzduchu, mezi nimi opět třeba Chorvatsko. Podprůměrní byli hráči i úspěšnosti defenzivních soubojů (51,6 %) a zároveň jich kupodivu neměli i přes nízké držení míče příliš. 37,1 duelů na zápas je úroveň Portugalska, Francie či Nizozemska. Očividně Češi nechávali soupeře hrát.
Největším budíčkem mistrovství tak je, že nefunguje ani slavná česká defenziva, 11. nejvyšší počet inkasovaných střel mluví za vše. Češi se mohou chlácholit, že mají lepší data než maximálně Katar, Saudi nebo Tunisko. A to je bohužel hodně malá útěcha.
V čem Češi na MS zaostávali?
přepočítáno na 90 minut hry
Držení míče: 42 % (37. celkem/poslední z Evropy)
Přihrávky: 311 (36. celkem/poslední z Evropy)
Úspěšnost přihrávek: 80 % (38./poslední)
Úspěšnost střelby: 27 % (42./předposlední)
Driblinky: 7,8 (39./poslední)
Progresivní běhy: 5,7 (35./předposlední)
Doteky ve vápně: 10,8 (35./předposlední)
Střely soupeře: 12,9 (37./předposlední)
Úspěšnost v def. soubojích: 51,6 % (35.)
Úspěšnost ve vzdušných soubojích: 37,3 % (41./předposlední)
PPDA (intenzita presinku): 17,7 (35./předposlední)
Klíčové přihrávky: 2 (40./poslední)
Úspěšnost dlouhých přihrávek: 44 % (40./předposlední)
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Mexiko
|3
|3
|0
|0
|6:0
|9
|2
JAR
|3
|1
|1
|1
|2:3
|4
|3
Již. Korea
|3
|1
|0
|2
|2:3
|3
|4
Česko
|3
|0
|1
|2
|2:6
|1