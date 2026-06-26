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Kontroverze na MS: Írán a Egypt proti „Pride zápasu“, FIFA povolila duhové vlajky

Fanoušci s Pride vlajkou pozorují panorama Seattlu
Fanoušci s Pride vlajkou pozorují panorama SeattluZdroj: Paul Christian Gordon / Profimedia
Pride průvod v Seattlu
Lumen Field
Lumen Field
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Petr Fantyš
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Jeden z nejdiskutovanějších zápasů fotbalového mistrovství světa se blíží. Utkání mezi Íránem a Egyptem v americkém Seattlu s sebou přináší velkou vlnu politického a kulturního napětí. Místní organizátoři totiž tento duel už dopředu označili jako „Pride Match“ na podporu LGBTQ+ komunity. To však narazilo na tvrdý odpor obou zúčastněných zemí, v nichž je homosexualita nelegální. Pavouk play off MS ZDE 2026 >>>

Celý spor vznikl vlastně nešťastnou náhodou. Seattle jako jedno z hostitelských měst naplánoval oslavy Pride a podporu inkluze na termín 26. června ještě předtím, než se losovaly zápasy základních skupin. V prosinci pak při tahání míčků vyplynulo, že přesně v tento den proti sobě na stadionu Lumen Field nastoupí dva muslimské státy – Írán a Egypt. Podle lidskoprávních organizací přitom v Egyptě hrozí za vztahy osob stejného pohlaví vězení a v Íránu v krajních případech i trest smrti.

Záležitost tak musela začít řešit i mezinárodní federace FIFA. Jak zjistil britský list The Athletic, fotbalové asociace Íránu i Egypta poslaly řídícímu orgánu oficiální stížnosti a ostře se ohradily proti jakémukoli spojování zápasu s touto tematikou.

„Írán a Egypt jsou dvě muslimské země s hlubokými kulturními a náboženskými společnými rysy. Názory obou federací odrážejí hodnoty sdílené lidmi v obou zemích,“ uvedl pro The Athletic mluvčí íránské reprezentace.

„Náš postoj je takový, že uvnitř stadionu nebo jako součást zápasového prostředí by neměly probíhat žádné ceremoniály ani propagační aktivity spojené s tímto hnutím,“ pokračuje vyjádření íránské strany.

Egyptská fotbalová asociace poslala federaci oficiální dopis, v němž plány místních organizátorů striktně odmítá, protože „přímo odporují kulturním, náboženským a společenským hodnotám v regionu, zejména v arabských a islámských komunitách“.

Vyjádření Infantina

FIFA se ocitla v diplomatických kleštích a situaci se pokusil uklidnit i její prezident Gianni Infantino. Ten pro švýcarský list Weltwoche odmítl, že by federace zápasu dala jakýkoli speciální status.

„Musím jasně říct, že na mistrovství světa žádný ‚Pride Match‘ nebude. V Seattlu se odehraje zápas MS a ve stejný den se budou ve městě konat akce pořádané externími organizacemi. To ale nemá s turnajovým zápasem nic společného,“ prohlásil Infantino. Hlavní doprovodný program se tak odehraje mimo perimetr stadionu, na který už pravomoc FIFA nesahá.

Zároveň ale světová federace v oficiálním vyjádření pro The Athletic potvrdila, že fanouškům v přístupu s duhovými symboly bránit nebude. „Mistrovství světa je inkluzivní událost. Duhové vlajky a další symboly vyjadřující sexuální orientaci nebo genderovou identitu jsou podle kodexu chování na stadionech povoleny,“ deklarovala FIFA.

Místní organizátoři v Seattlu, který je známý svou otevřenou kulturou, odmítli od marketingu zápasu ustoupit. Vzhledem k tomu, že místní fanoušci se na zápas chystají s duhovými vlajkami v rukou, lze v sobotu v 5 hodin ráno našeho času očekávat napjatou atmosféru.

MS 2026 · PREDIKCE
27. 6. 2026 · 05:00
Egypt
vs
Írán
35%
28%
37%
Skupina GxG 1.30 – 1.35
Predikce aktualizována: 26. 6. 2026 19:10
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky zápasů, sázkové kurzy evropských bookmakerů, Monte Carlo simulace (20 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1Egypt21104:24
2Írán20202:22
3Belgie20201:12
4Nový Zéland20113:51

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