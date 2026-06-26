Kontroverze na MS: Írán a Egypt proti „Pride zápasu“, FIFA povolila duhové vlajky
Jeden z nejdiskutovanějších zápasů fotbalového mistrovství světa se blíží. Utkání mezi Íránem a Egyptem v americkém Seattlu s sebou přináší velkou vlnu politického a kulturního napětí. Místní organizátoři totiž tento duel už dopředu označili jako „Pride Match“ na podporu LGBTQ+ komunity. To však narazilo na tvrdý odpor obou zúčastněných zemí, v nichž je homosexualita nelegální. Pavouk play off MS ZDE 2026 >>>
Celý spor vznikl vlastně nešťastnou náhodou. Seattle jako jedno z hostitelských měst naplánoval oslavy Pride a podporu inkluze na termín 26. června ještě předtím, než se losovaly zápasy základních skupin. V prosinci pak při tahání míčků vyplynulo, že přesně v tento den proti sobě na stadionu Lumen Field nastoupí dva muslimské státy – Írán a Egypt. Podle lidskoprávních organizací přitom v Egyptě hrozí za vztahy osob stejného pohlaví vězení a v Íránu v krajních případech i trest smrti.
Záležitost tak musela začít řešit i mezinárodní federace FIFA. Jak zjistil britský list The Athletic, fotbalové asociace Íránu i Egypta poslaly řídícímu orgánu oficiální stížnosti a ostře se ohradily proti jakémukoli spojování zápasu s touto tematikou.
„Írán a Egypt jsou dvě muslimské země s hlubokými kulturními a náboženskými společnými rysy. Názory obou federací odrážejí hodnoty sdílené lidmi v obou zemích,“ uvedl pro The Athletic mluvčí íránské reprezentace.
„Náš postoj je takový, že uvnitř stadionu nebo jako součást zápasového prostředí by neměly probíhat žádné ceremoniály ani propagační aktivity spojené s tímto hnutím,“ pokračuje vyjádření íránské strany.
Egyptská fotbalová asociace poslala federaci oficiální dopis, v němž plány místních organizátorů striktně odmítá, protože „přímo odporují kulturním, náboženským a společenským hodnotám v regionu, zejména v arabských a islámských komunitách“.
Vyjádření Infantina
FIFA se ocitla v diplomatických kleštích a situaci se pokusil uklidnit i její prezident Gianni Infantino. Ten pro švýcarský list Weltwoche odmítl, že by federace zápasu dala jakýkoli speciální status.
„Musím jasně říct, že na mistrovství světa žádný ‚Pride Match‘ nebude. V Seattlu se odehraje zápas MS a ve stejný den se budou ve městě konat akce pořádané externími organizacemi. To ale nemá s turnajovým zápasem nic společného,“ prohlásil Infantino. Hlavní doprovodný program se tak odehraje mimo perimetr stadionu, na který už pravomoc FIFA nesahá.
Zároveň ale světová federace v oficiálním vyjádření pro The Athletic potvrdila, že fanouškům v přístupu s duhovými symboly bránit nebude. „Mistrovství světa je inkluzivní událost. Duhové vlajky a další symboly vyjadřující sexuální orientaci nebo genderovou identitu jsou podle kodexu chování na stadionech povoleny,“ deklarovala FIFA.
Místní organizátoři v Seattlu, který je známý svou otevřenou kulturou, odmítli od marketingu zápasu ustoupit. Vzhledem k tomu, že místní fanoušci se na zápas chystají s duhovými vlajkami v rukou, lze v sobotu v 5 hodin ráno našeho času očekávat napjatou atmosféru.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Egypt
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|2
Írán
|2
|0
|2
|0
|2:2
|2
|3
Belgie
|2
|0
|2
|0
|1:1
|2
|4
Nový Zéland
|2
|0
|1
|1
|3:5
|1