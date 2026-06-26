Vysvědčení Čechů za celé MS: Šulc působil jako duch. Milým pozitivem byl...

PŘÍMO Z MEXIKA | Na vyznamenání ani chlubení se to fakt není... Redakce iSportu oznámkovala výkony českých fotbalistů na mistrovství světa jako ve škole – a nejsou to pěkná vysvědčení. Kritériem pro hodnocení na turnaji bylo odehrání alespoň 45 minut, což osm jmen nesplnilo. Dva hráči pak neprospěli vůbec. Tohle bylo málo... Pavouk play off MS ZDE 2026 >>>