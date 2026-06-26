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Vysvědčení Čechů za celé MS: Šulc působil jako duch. Milým pozitivem byl...

Jaké vysvědčení si čeští hráči odnesli za své výkony na MS?
Jaké vysvědčení si čeští hráči odnesli za své výkony na MS?Zdroj: koláž iSport.cz
Čeští fotbalisté před utkáním proti Mexiku
Český trenér Miroslav Koubek během posledního utkání MS proti Mexiku
Pavel Šulc v akci proti Mexiku
Obranný zákrok Davida Douděry při zápase s Mexikem
David Douděra v souboji s mexickým záložníkem Edsonem Alvarézem
David Douděra
Zklamaný český obránce Vladimír Coufal
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Michal Kvasnica, Radek Špryňar
MS fotbal 2026
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PŘÍMO Z MEXIKA | Na vyznamenání ani chlubení se to fakt není... Redakce iSportu oznámkovala výkony českých fotbalistů na mistrovství světa jako ve škole – a nejsou to pěkná vysvědčení. Kritériem pro hodnocení na turnaji bylo odehrání alespoň 45 minut, což osm jmen nesplnilo. Dva hráči pak neprospěli vůbec. Tohle bylo málo... Pavouk play off MS ZDE 2026 >>>

  • zápasy/minuty: 3/301

  • čistá konta: 0

  • zápasy/minuty: 3/301

  • góly+asistence: 1+0

  • zápasy/minuty: 3/301

  • góly+asistence: 0+1

  • zápasy/minuty: 3/301

  • góly+asistence: 0+0

  • zápasy/minuty: 3/209

  • góly+asistence: 0+0

  • zápasy/minuty: 3/204

  • góly+asistence: 1+0

  • zápasy/minuty: 3/199

  • góly+asistence: 0+0

  • zápasy/minuty: 3/172

  • góly+asistence: 0+0

  • zápasy/minuty: 2/172

  • góly+asistence: 0+0

  • zápasy/minuty: 2/169

  • góly+asistence: 0+0

  • zápasy/minuty: 3/155

  • góly+asistence: 0+1

  • zápasy/minuty: 3/152

  • góly+asistence: 0+0

  • zápasy/minuty: 2/142

  • góly+asistence: 0+0

  • zápasy/minuty: 3/137

  • góly+asistence: 0+0

  • zápasy/minuty: 1/100

  • góly+asistence: 0+0

  • zápasy/minuty: 1/99

  • góly+asistence: 0+0

  • zápasy/minuty: 1/59

  • góly+asistence: 0+0

  • zápasy/minuty: 1/58

  • góly+asistence: 0+0

Neodehráli ani 45 minut

  • Tomáš Chorý (43)

  • David Zima (19)

  • Mojmír Chytil (12)

Nenastoupili vůbec

  • Lukáš Horníček

  • David Jurásek

  • Jan Kuchta

  • Hugo Sochůrek

  • Jindřich Staněk

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