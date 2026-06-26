Vysvědčení Čechů za celé MS: Šulc působil jako duch. Milým pozitivem byl...
PŘÍMO Z MEXIKA | Na vyznamenání ani chlubení se to fakt není... Redakce iSportu oznámkovala výkony českých fotbalistů na mistrovství světa jako ve škole – a nejsou to pěkná vysvědčení. Kritériem pro hodnocení na turnaji bylo odehrání alespoň 45 minut, což osm jmen nesplnilo. Dva hráči pak neprospěli vůbec. Tohle bylo málo... Pavouk play off MS ZDE 2026 >>>
zápasy/minuty: 3/301
čistá konta: 0
zápasy/minuty: 3/301
góly+asistence: 1+0
zápasy/minuty: 3/301
góly+asistence: 0+1
zápasy/minuty: 3/301
góly+asistence: 0+0
zápasy/minuty: 3/209
góly+asistence: 0+0
zápasy/minuty: 3/204
góly+asistence: 1+0
zápasy/minuty: 3/199
góly+asistence: 0+0
zápasy/minuty: 3/172
góly+asistence: 0+0
zápasy/minuty: 2/172
góly+asistence: 0+0
zápasy/minuty: 2/169
góly+asistence: 0+0
zápasy/minuty: 3/155
góly+asistence: 0+1
zápasy/minuty: 3/152
góly+asistence: 0+0
zápasy/minuty: 2/142
góly+asistence: 0+0
zápasy/minuty: 3/137
góly+asistence: 0+0
zápasy/minuty: 1/100
góly+asistence: 0+0
zápasy/minuty: 1/99
góly+asistence: 0+0
zápasy/minuty: 1/59
góly+asistence: 0+0
zápasy/minuty: 1/58
góly+asistence: 0+0
Neodehráli ani 45 minut
Tomáš Chorý (43)
David Zima (19)
- Mojmír Chytil (12)
Nenastoupili vůbec
Lukáš Horníček
David Jurásek
Jan Kuchta
Hugo Sochůrek
Jindřich Staněk