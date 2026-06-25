Co řekli v cizině o Češích na MS: archaický styl, z ostudy kabát, vytratili se beze stopy
České vyřazení na mistrovství světa ve fotbale? Po porážce 0:3 s domácími v Mexiku ho řada médií v cizině přecházela bez povšimnutí. Několik z nich však vystoupení Koubkova týmu ohodnotilo a nezazněla lichotivá slova. Přinášíme výběr reakcí ze zahraničí. Pavouk play off MS ZDE 2026 >>>
Denník Šport (Slovensko)
„Naši západní sousedé nebudou na tuto akci vzpomínat v dobrém. Ušili si na ní z ostudy kabát. Ani ne proto, že dvakrát prohráli a jednou remizovali. Spíš jde o to, jakým způsobem se prezentovali. Zastaralým fotbalem. V jejich případě nejde o náhodu, ale o trend.“
The Guardian (Velká Británie)
„Můžete mít smůlu, jet domů a stěžovat si na rozhodčí a nepřízeň osudu. Můžete se sami zlikvidovat červenými kartami, vlastními góly, nebo obrovskými chybami. Nebo se můžete potají vytratit, aniž byste po sobě zanechali jedinou stopu – a přesně touto cestou se vydalo Česko. Za 20 let si nikdo nevzpomene, že na tomto mistrovství světa vůbec hrálo. Tedy možná kromě fanoušků Irska, kteří budou přemítat o tom, co Češi napáchali na místě, které jim v baráži vyfoukli. Vítězství proti Mexiku by Česko pravděpodobně posunulo dál, ale k tomu se ani na moment neschylovalo.“
Sport.pl (Polsko)
„Po prvních 45 minutách se sice pískalo, ale později už mohli být mexičtí fanoušci spokojení. Jejich oblíbenci porazili Čechy 3:0 a vyřadili je z mistrovství světa. Naši jižní sousedé se prezentovali – jemně řečeno – slabě. Češi dosud na mistrovství světa předváděli archaický herní styl. Rozhodně to nebyl fotbal lahodící oku.“
Bývalý anglický záložník Danny Murphy v BBC
Reakce na jeden z Douděrových pokusů vysoko nad: „Nepochopím, proč střílí ze 30 metrů. To je v pohodě, ale pokud jsi Ronaldo…“
L'Équipe (Francie)
„Mexičané potvrdili své herní potíže proti slabému českému týmu, který byl z tohoto mistrovství světa zcela logicky vyražen, nicméně si připsali třetí vítězství v řadě. O něco méně zkreslené než první dvě výhry, kterých domácí dosáhli jen díky hrubým individuálním chybám soupeřů.“
Mundo Deportivo (Španělsko)
„Návrat na mistrovství světa, poprvé od roku 2006, skončil pro Českou republiku fiaskem. A to i přesto, že skupina A s Mexikem, Jižní Koreou a Jihoafrickou republikou se na první pohled zdála hratelná pro postup do vyřazovací fáze.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Mexiko
|3
|3
|0
|0
|6:0
|9
|2
JAR
|3
|1
|1
|1
|2:3
|4
|3
Již. Korea
|3
|1
|0
|2
|2:3
|3
|4
Česko
|3
|0
|1
|2
|2:6
|1