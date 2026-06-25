Schick končí reprezentační kariéru! Cítil se nepochopený, odstřižený, nedoceněný
Necelý půlden poté, co národní tým neslavně vypadl z mistrovství světa, přichází další odchod – útočník Patrik Schick oznámil svůj konec ve fotbalové reprezentaci. „Je to myšlenka, kterou jsem v sobě nosil delší dobu,“ napsal na svém instagramu.
Jeho poslední utkání v reprezentaci tak mělo výjimečné kulisy. Odehrálo se v neskutečné atmosféře mytického Aztéckého stadionu, vidělo ho 80 824 diváků, jen to nejdůležitější chybělo. Důstojný výkon českého mužstva.
A co je asi taky podstatné – Patrik Schick, talentem odskočená jednička českého výběru – ho začal jenom na lavičce. Naskočil až v 64. minutě zápasu, který byl pro Česko bitvou o setrvání na turnaji.
Nejspíš to byla poslední pobídka, aby řekl, co měl prý delší čas v myšlenkách.
V podvečer českého času, ale ještě z amerického kontinentu, vyťukal na svůj instagram nedlouhé, ale poměrně emotivní prohlášení.
„Dnes se uzavírá moje reprezentační kapitola. Toto rozhodnutí není impulzivní a nevzniklo ze dne na den. Je to myšlenka, kterou jsem v sobě nosil delší dobu a nad kterou jsem dlouho přemýšlel. Byla to cesta plná emocí, radosti, zklamání, vítězství i těžkých momentů. Vždy jsem se snažil odevzdat nároďáku maximum a reprezentovat naši zemi co nejlépe. Odcházím hrdý na to, co jsem v reprezentačním dresu dokázal,“ začal.
Poměrně vstřícný úvod pak však přešel do kritického. „Zároveň ale (odcházím) s pocitem, že český fotbal má na MNOHEM MNOHEM víc, než v posledních letech ukazuje. Je potřeba se podívat pravdě do očí a změnit řadu věcí, které dlouhodobě nefungují. Neříkám to ze zlosti nebo zklamání. Říkám to proto, že mi na českém fotbale záleží. Děkuji všem fanouškům, spoluhráčům a lidem, kteří mě po celou dobu podporovali. Byla mi ctí nosit český dres.“ Tečka.
Nad ní se určitě ještě mnohokrát vykroutí otazník, zda se Schick přece jen nevrátí, zda nepomůže, zda si to přece jen nerozmyslí. Ale to sem teď nepatří.
Chorý místo mě? To ne...
Že myšlenka zrála delší čas, nepřekvapí. Ještě za Jaroslava Šilhavého byl spolu s Cristianem Ronaldem nejlepším střelcem posunutého EURO 2021, kde vstřelil slavný daleký gól proti Skotsku. Jenže to už je pět let...
Nejpozději se jeho nespokojenost začala rodit pod Ivanem Haškem. Tam se začal cítit odstřižený, nedoceněný, nepochopený. Hašek a jeho realizační tým dokonce jednou sáhli k nevídanému – po nepovedené partii v Gruzii (1:4) ho v následném utkání proti Ukrajině (3:2) nahradil v na podzim 2024 základu Tomáš Chorý.
Což nikdy ani na vteřinu nepochopil. Jak může jeho, elitního střelce bundesligy, vidět jako méně platného než vysokého slávistu, fotbalově mnohem méně políbeného?
I když se pak vrátil do pozice pevné jedničky – a za Miroslava Koubka tomu nebylo až do zápasu proti Mexiku jinak – jeho pocity se nezměnily. Na hřišti nedostával servis, který mu poskytli kvalitnější spoluhráči v Leverkusenu.
Jeho myšlenky nejspíš velice dobře vystihl v nedávném podcastu MVP sparťanský manažer Tomáš Rosický. „Patrika je mi v reprezentaci opravdu líto. Lidé ho často kritizují, že toho během zápasu moc nepředvede, ale když nedostane kvalitní přihrávky, má to strašně těžké. Někdy mám pocit, že by po srazu potřeboval masáž krku, protože většina míčů létá nad jeho hlavou. Upřímně se divím, že na reprezentační srazy ještě vůbec jezdí. A debata o tom, jestli má hrát Chorý nebo Schick, mi přijde úplně mimo. Když máte hráče, jako je Patrik, nemělo by to být ani téma,“ pověděl.
Možná něco tušil nebo věděl dopředu, možná dodal Patriku Schickovi poslední impuls. Nebo ne a útočník byl pevně rozhodnutý i tak.
V české reprezentaci tak končí s bilancí 56 zápasů a 26 branek, jako devátý nejlepší střelec české a československé historie.
Měl nakročeno na větší čísla.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Mexiko
|3
|3
|0
|0
|6:0
|9
|2
JAR
|3
|1
|1
|1
|2:3
|4
|3
Již. Korea
|3
|1
|0
|2
|2:3
|3
|4
Česko
|3
|0
|1
|2
|2:6
|1