Schick končí reprezentační kariéru! Myšlenka, kterou jsem v sobě nosil delší dobu, napsal
Patrik Schick, nejlepší český útočník, po nepovedeném mistrovství světa oznámil, že ve fotbalové reprezentaci končí. „Dnes se uzavírá moje reprezentační kapitola,“ napsal na svém instagramu.
Svůj úmysl vysvětlil takto: „Toto rozhodnutí není impulzivní a nevzniklo ze dne na den. Je to myšlenka, kterou jsem v sobě nosil delší dobu a nad kterou jsem dlouho přemýšlel. Byla to cesta plná emocí, radosti, zklamání, vítězství i těžkých momentů. Vždy jsem se snažil odevzdat nároďáku maximum a reprezentovat naši zemi co nejlépe. Odcházím hrdý na to, co jsem v reprezentačním dresu dokázal. Zároveň ale s pocitem, že český fotbal má na MNOHEM MNOHEM víc, než v posledních letech ukazuje. Je potřeba se podívat pravdě do očí a změnit řadu věcí, které dlouhodobě nefungují. Neříkám to ze zlosti nebo zklamání. Říkám to proto, že mi na českém fotbale záleží. Děkuji všem fanouškům, spoluhráčům a lidem, kteří mě po celou dobu podporovali. Byla mi ctí nosit český dres.“
Schick v dresu reprezentačního A-mužstva debutoval v květnu 2016. Útočník Leverkusenu si za národní tým připsal 56 startů a zaznamenal 26 branek. Na probíhajícím šampionátu v Americe neskóroval a při prohře 0:3 s Mexikem v závěrečném duelu skupiny nečekaně nenastoupil v základní sestavě.
Vedle letošního MS si zahrál na dvou evropských šampionátech. Na závěrečném turnaji v roce 2021 prožil své nejlepší chvíle v reprezentačním dresu. V zápase proti Skotsku uchvátil svět gólem po lobu z téměř 50 metrů, na mistrovství si nakonec připsal pět branek stejně jako vítěz tabulky kanonýrů Portugalec Cristiano Ronaldo, v jehož prospěch rozhodla jedna asistence navíc.
Není vyloučené, že Schicka po vyřazení ze světového šampionátu bude následovat některý z dalších zkušenějších hráčů. Konec v reprezentaci by mohli zvažovat také obránce Vladimír Coufal či v 35 letech nejstarší český účastník turnaje záložník Vladimír Darida, který se již jednou s národním dresem rozloučil.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Mexiko
|3
|3
|0
|0
|6:0
|9
|2
JAR
|3
|1
|1
|1
|2:3
|4
|3
Již. Korea
|3
|1
|0
|2
|2:3
|3
|4
Česko
|3
|0
|1
|2
|2:6
|1