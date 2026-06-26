Experti o Česku na MS i Koubkovi: Když to odnesl Hašek... Podle Rady přijde kritika
Chaos, delirium, rozpaky, fiasko a mezinárodní posměch. Účast na mistrovství světa z českého pohledu po dvaceti letech dopadla s jediným bodem na kontě neslavně a hlavně už po základní skupině. Co na to fotbalové osobnosti v anketě deníku Sport? Pavouk play off MS ZDE 2026 >>>
Petr Ruman, trenér a expert Sportu
Jak hodnotíte vystoupení Česka na mistrovství světa?
„Na německé televizi zhodnotili Česko dvěma slovy: špatné a katastrofální. S tím se naprosto ztotožňuji. Před turnajem jsem říkal, že postup ze skupiny bude úspěch. Bohužel jsme nenaplnili ani tohle. Zanechali jsme za sebou chaos, protože jsme nevěděli, jak se chceme prezentovat. Dělali jsme neustále změny v sestavě a přehazovali hráče na jiné pozice. Vypadali jsme jako rozjetý vlak bez strojvůdce.“
Měl by Miroslav Koubek u reprezentace pokračovat?
„Otázka trenéra se řeší právem, ale nedělal bych rozhodnutí na základě turnaje. Miroslav Koubek přišel k týmu a měl málo času. Na baráž nastavil mužstvo tak, že postoupilo. To bylo důležité. Šampionát se nepovedl, oukej, to se stává. Jenže jsou tu skryté indicie. Mám na mysli kontroverzní hodnocení zápasu s Jihoafrickou republikou nebo celkové vnímání situace. Mám pocit, že vztahy mezi hráči a trenérským týmem nefungovaly. Je potřeba se na to podívat hlouběji a popřemýšlet nad změnou.“
Petr Rada, bývalý trenér reprezentace
Jak hodnotíte vystoupení Česka na mistrovství světa?
„Mistrovství nám nevyšlo. Myslím, že každý čekal po dvaceti letech, co jsme na šampionátu nebyli, víc. Někteří hráči neměli formu, roli asi měly i klimatické podmínky. Nejlíp jsme hráli proti Mexiku, a to v prvním poločase. Soupeř možná měl větší držení míče, ale my jsme si vypracovali větší šanci, která skončila střelou vedle. Měli jsme zvládnout zápas s Jihoafrickou republikou, se třemi body bychom postoupili. Nebyl to povedený turnaj. Žádný náš hráč mě vyloženě neupoutal. Všichni byli víceméně na stejné úrovni. Je jasné, že teď přijde kritika. Já jsem ji taky zažil.“
Měl by Miroslav Koubek u reprezentace pokračovat?
„Tohle je věc FAČR a taky manažera Pavla Nedvěda. Trenér Koubek prohlásil, že neodstoupí, což je logické. Nikdo by to neudělal. Má dvouletou smlouvu, tedy až do příštího EURO. Záleží na vedení svazu, jestli ho odvolá, nebo ne. Trenér fotbalové reprezentace je po prezidentovi druhá nejsledovanější osoba v republice. Mě akorát zarazilo, když po utkání s JAR mluvil o tom, že se mu výkon líbil a pak se najednou omlouval, že to myslel jinak. To mi přišlo zvláštní. A trošku mě zarazilo vyjádření Pavla Nedvěda. Vážím si ho, ale říct, že takovou hru čekal? To se mi nezdá.“
Ladislav Vízek, fotbalová legenda
Jak hodnotíte vystoupení Česka na mistrovství světa?
„Nejde to hodnotit jinak než propadák, navíc máme ostudu také u uznávaných expertů v zahraničí. Oni dobře viděli, že jsme jedno z nejhorších mužstev na mistrovství, to mě skoro trhá srdce, až se člověk začne stydět. Tohle se zkrátka blbě poslouchá. Ublížilo nám, že turnaj nechytil ve formě klíčové kluky. Šulcíka, Provoda, Součka i Schicka. To jsou naše značky, ale nešlo jim to. Proti slabší Jihoafrické republice si třeba Šulc zasloužil hrát, to byla Koubkova chyba, že ho ze sestavy vyndal. Zápas byl velmi špatný. Tam se to zlomilo, proto jsme na turnaji dopadli takhle.“
Měl by Miroslav Koubek u reprezentace pokračovat?
„Jsem zvědavý, jaké bude mít vyřazení ve skupině následky. Měly by přijít, jinak by to bylo nespravedlivé. Když to odnesl jeden trenér (Ivan Hašek), proč by to neměl odnést druhý. Výrazně se na neúspěchu podílel také generální manažer Pavel Nedvěd. Vždyť pod Koubkem nezahrála reprezentace ani jeden pořádný zápas. Dánové nám nepůjčili balon, s Irskem jsme prohrávali a otáčeli to až na penalty, s Kosovem jsme to v přípravě před odletem horko těžko ubouchali. Míra ale asi zůstane, má dlouhou smlouvu. Navíc mu Nedvěd fandí, to samé předseda Trunda.“