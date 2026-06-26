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ONLINE: Senegal - Irák 1:0. Afričané po rychlém gólu Diarry vedou a hrají proti deseti

Senegalci slaví gól proti Íráku
Senegalci slaví gól proti ÍrákuZdroj: ČTK
Senegalské fanynky v Torontu při zápase proti Íráku
Sadio Mané uniká s míčem
Senegalci slaví gól proti Íráku
Reprezentace Senegalu v zápase proti Íráku
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ČTK, iSport.cz
MS fotbal 2026
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Skupinová fáze na mistrovství světa finišuje, dnes dojde na rozuzlení ve skupině I. V přímém souboji o třetí místo se utkají Senegal a Irák. Oba celky nemají po dvou zápasech na svém kontě ani jeden bod, stále ale živí naději na postup. Africký tým je v lepší situaci, jelikož po dvou prohrách má skóre 3:6, Iráčané 1:7. Pokud ovšem jeden, či druhý chtějí postoupit, musí bezpodmínečně vyhrát a následně spoléhat i na ostatní výsledky. Zápas se hraje v Torontu od 21:00, sledujte ONLINE přenos na webu iSport. Pavouk play off MS 2026 ZDE >>>

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#TýmZVRPSkóreB
1Francie22006:16
2Norsko22007:36
3Senegal20023:60
4Irák20021:70

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