ONLINE: Senegal - Irák 1:0. Afričané po rychlém gólu Diarry vedou a hrají proti deseti
Skupinová fáze na mistrovství světa finišuje, dnes dojde na rozuzlení ve skupině I. V přímém souboji o třetí místo se utkají Senegal a Irák. Oba celky nemají po dvou zápasech na svém kontě ani jeden bod, stále ale živí naději na postup. Africký tým je v lepší situaci, jelikož po dvou prohrách má skóre 3:6, Iráčané 1:7. Pokud ovšem jeden, či druhý chtějí postoupit, musí bezpodmínečně vyhrát a následně spoléhat i na ostatní výsledky. Zápas se hraje v Torontu od 21:00, sledujte ONLINE přenos na webu iSport. Pavouk play off MS 2026 ZDE >>>
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Francie
|2
|2
|0
|0
|6:1
|6
|2
Norsko
|2
|2
|0
|0
|7:3
|6
|3
Senegal
|2
|0
|0
|2
|3:6
|0
|4
Irák
|2
|0
|0
|2
|1:7
|0