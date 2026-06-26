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ONLINE: Senegal - Irák. Oba týmy nemají ani bod, k případnému postupu musí nutně vyhrát

Ismaila Sarr se proti Norsku prosadil hned dvakrát, Senegal ale stále nemá na kontě ani jeden bod
Ismaila Sarr se proti Norsku prosadil hned dvakrát, Senegal ale stále nemá na kontě ani jeden bodZdroj: ČTK / Steve Luciano
Plzeňský obránce Merchas Doski v utkání proti Francii
Martin Oedegaard v souboji s Pape Matar Sarrem ze Senegalu
Francie hrála ve druhém utkání ve skupině s Irákem
Fotbalisté Francie do MS vstoupili utkáním proti Senegalu
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ČTK, iSport.cz
MS fotbal 2026
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Skupinová fáze na mistrovství světa finišuje, dnes dojde na rozuzlení ve skupině I. V přímém souboji o třetí místo se utkají Senegal a Irák. Oba celky nemají po dvou zápasech na svém kontě ani jeden bod, stále ale živí naději na postup. Africký tým je v lepší situaci, jelikož po dvou prohrách má skóre 3:6, Iráčané 1:7. Pokud ovšem jeden, či druhý chtějí postoupit, musí bezpodmínečně vyhrát a následně spoléhat i na ostatní výsledky. Zápas se hraje v Torontu a začíná ve 21:00, sledujte ONLINE přenos na webu iSport. Pavouk play off MS 2026 ZDE >>>

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MS 2026 · PREDIKCE
26. 6. 2026 · 21:00
Senegal
vs
Irák
58%
19%
22%
Skupina IxG 1.78 – 0.87
Predikce aktualizována: 26. 6. 2026 12:40
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky zápasů, sázkové kurzy evropských bookmakerů, Monte Carlo simulace (20 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1Francie22006:16
2Norsko22007:36
3Senegal20023:60
4Irák20021:70

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