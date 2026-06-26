Senegal - Irák 5:0. Afričané dokonale využili dlouhou přesilovku a drtivě zvítězili
Fotbalisté Senegalu deklasovali Irák 5:0 a jsou blízko postupu do vyřazovací fáze mistrovství světa, ve skupině I skončili s třemi body na třetím místě. Dvěma góly zazářil střídající Pape Gueye, jednou se prosadil Habibi Diarra, Ismaila Sarr a další střídající hráč Iliman Ndiaye. Iráku zápas zkomplikovala červená karta, kterou už ve 12. minutě obdržel stoper Ribín Súlaká. Pavouk play off MS 2026 ZDE >>>
Senegal se dnes na tomto šampionátu dočkal první výhry. Od Francie a Norska dostal dohromady šest branek a na závěr skupiny potřeboval Irák porazit co nejvyšším rozdílem, aby měl šanci na postup mezi týmy z třetích míst. Irák na turnaji skončil s celkovým skóre 1:12.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Francie
|3
|3
|0
|0
|10:2
|9
|2
Norsko
|3
|2
|0
|1
|8:7
|6
|3
Senegal
|3
|1
|0
|2
|8:6
|3
|4
Irák
|3
|0
|0
|3
|1:12
|0