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Senegal - Irák 5:0. Afričané dokonale využili dlouhou přesilovku a drtivě zvítězili

Senegalci slaví gól proti Íráku
Senegalci slaví gól proti ÍrákuZdroj: ČTK
Reprezentace Senegalu v zápase proti Íráku
Senegalské fanynky v Torontu při zápase proti Íráku
Sadio Mané uniká s míčem
Senegalci slaví gól proti Íráku
Senegal v duelu proti Iráku
Senegal v duelu proti Iráku
Senegal v duelu proti Iráku
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ČTK, iSport.cz
MS fotbal 2026
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Fotbalisté Senegalu deklasovali Irák 5:0 a jsou blízko postupu do vyřazovací fáze mistrovství světa, ve skupině I skončili s třemi body na třetím místě. Dvěma góly zazářil střídající Pape Gueye, jednou se prosadil Habibi Diarra, Ismaila Sarr a další střídající hráč Iliman Ndiaye. Iráku zápas zkomplikovala červená karta, kterou už ve 12. minutě obdržel stoper Ribín Súlaká. Pavouk play off MS 2026 ZDE >>>

Senegal se dnes na tomto šampionátu dočkal první výhry. Od Francie a Norska dostal dohromady šest branek a na závěr skupiny potřeboval Irák porazit co nejvyšším rozdílem, aby měl šanci na postup mezi týmy z třetích míst. Irák na turnaji skončil s celkovým skóre 1:12.

KonecLIVE
50

#TýmZVRPSkóreB
1Francie330010:29
2Norsko32018:76
3Senegal31028:63
4Irák30031:120

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