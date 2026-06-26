Norsko - Francie 1:4. Sobec Mbappé? V nároďáku to fakt neplatí, „udělal“ krále Dembélého
Už je mistr světa, zahrál si i finále, teď šéfuje s páskou týmu, který je jasný favorit na triumf na mundialu. Jenže Kylian Mbappé je rovněž považován za největšího sobce fotbalového světa. Duel s Norskem, který Les Bleus ovládli výsledkem 4:1, však demonstroval dvě tváře francouzské superstar. Pavouk play off MS 2026 ZDE >>>
Čekal se střet hvězd z největších - devítek, jak se říká. Sprinter Kylian Mbappé se měl postavit proti Erlingu Haalandovi, mašině na góly a také svalnatému robocopovi. Nestalo se, Nor zůstal na lavici, protože Stale Solbakken, trenér a táta bývalého záložníka Sparty, ho šetřil na další boje. Oba týmy měly postup jistý.
Možná i proto se hrál nespoutaný fotbal, krásný, rychlý, tuze kvalitní, ve druhém poločase pravda uvadající.
Jasně, jako hlavní hvězdu musíme zapsat jméno Ousmane Dembélé. Držitel Zlatého míče nastřádal za 32 minut v prvním poločase hattrick, jednou se trefil pravačkou, dvakrát levačkou, ale zasvěceného to tak skoro nepřekvapilo. Spíše se dala probírat hra muže s kapitánskou páskou.
Kylian Mbappé je chodící ego. Vlastně spíš létající. Když hrál v Paris St. Germain, jeho požadavky na vliv na tým byly až skandální. V Realu Madrid je to podobné. Sází góly, jenže jeho týmy nevyhrávají.
O Jaromíru Jágrovi kdysi reportéři v zámoří psali, že je rakovina kabiny, Mbappé bude podle všeho ještě Xkrát horší.
PSG s ním bralo francouzské tituly, jenže to se tak nějak s jeho finanční převahou nepočítá. Když odešel do Realu, přišly (konečně) dva triumfy v Lize mistrů pod vedením španělského trenéra Luise Enriqueho, mimochodem bývalého hráče Realu i Barcelony.
Kudrnatý ďáblík také Mbappého kritizoval. „Ty jsi fenomén, světová extratřída, o tom nepochybuji. Ale mně to nestačí. Skutečný lídr je ten, že když nám nemůže pomoct góly, protože jsou dny, kdy nedáš gól, tak musíš pomoci týmu jinak,“ pronesl.
Jsou to legendární slova, která se tak trochu mění v realitu i v Realu.
Jenže v reprezentaci je to jinak, což demonstroval také střet s Norskem, velmi silným sokem. Oba mančafty měly jistý postup, do poločasu se hrál skvělý fotbal. A Mbappé k němu přispěl jinak, než byste čekali. Na první dvě branky nahrál, nechrtil. V prvním případě ustál těžký souboj, nepadal, hrál dál a poslal balon do strany na střelce Dembélého.
Důvod je jasný, trenér Didier Deschamps to s hvězdou umí. Proti Norům přitom nebyl na lavici, odcestoval totiž do Francie na pohřeb maminky. To je - samozřejmě - důležitější než mistrovství světa. Přesto jako kdyby byl jeho vliv pořád na stadionu ve Foxborough. Mbappé napadal, nabíhal, povzbuzoval, choval se příkladně. „Mně přijde, že ho to prostě baví. Určitě to bude trenérem,“ vypozoroval expert Sportu Petr Ruman.
Uvidí se, zda to s ním podobně zvládne nový trenér Realu José Mourinho.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Francie
|3
|3
|0
|0
|10:2
|9
|2
Norsko
|3
|2
|0
|1
|8:7
|6
|3
Senegal
|3
|1
|0
|2
|8:6
|3
|4
Irák
|3
|0
|0
|3
|1:12
|0