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ONLINE: Norsko - Francie 1:3. Dembélé zkompletoval hattrick za 32 minut! Mbappé: 0+2

Ousmane Dembélé dal Norsku hattrick
Ousmane Dembélé dal Norsku hattrickZdroj: ČTK
Ousmane Dembélé slaví gól s Kylianem Mbappém
Ousmane Dembélé (vpravo) zapsal proti Norsku hattrick
Ousmane Dembélé zapsal proti Norsku hattrick
Ousmane Dembélé dává gól proti Norsku
Norský gólman Egil Selvik inkasuje po střele Ousmane Dembélého
Ousmane Dembélé skóroval proti Norsku
Francie se proti Norsku brzy dostala do vedení
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ČTK, iSport.cz
MS fotbal 2026
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Jeden z vrcholů skupinové fáze mistrovství světa je tady! Norsko a Francie hrají v přímém souboji o první místo ve skupině I. Francouzům stačí remíza, jelikož mají lepší skóre. Zároveň se ale jeden z favoritů na titul bude muset obejít bez hlavního trenéra Didiera Deschampse, který kvůli úmrtí matky odcestoval zpět do vlasti a zastoupí ho asistent Guy Stéphan. Trenér Norska Stale Solbakken nechal na lavičce Erlinga Haalanda. Zápas začal v Bostonu ve 21:00, sledujte ONLINE přenos na webu iSport. Pavouk play off MS 2026 ZDE >>>

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#TýmZVRPSkóreB
1Francie22006:16
2Norsko22007:36
3Senegal20023:60
4Irák20021:70

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