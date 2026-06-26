ONLINE: Norsko - Francie. Evropská bitva o první místo ve skupině bez trenéra Deschampse
Jeden z vrcholů skupinové fáze mistrovství světa je tady! Erling Haaland vs. Kylian Mbappé, Norsko proti Francii. Evropské celky se v pátek večer utkají v přímém souboji o první místo ve skupině I. Francouzům stačí remíza, jelikož mají lepší skóre. Zároveň se ale jeden z favoritů na titul bude muset obejít bez hlavního trenéra Didiera Deschampse, který kvůli úmrtí matky odcestoval zpět do vlasti a zastoupí ho asistent Guy Stéphan. Zápas se hraje v Bostonu a začíná ve 21:00, sledujte ONLINE přenos na webu iSport. Pavouk play off MS 2026 ZDE >>>
Norsko
vs
Francie
26%
21%
53%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Francie
|2
|2
|0
|0
|6:1
|6
|2
Norsko
|2
|2
|0
|0
|7:3
|6
|3
Senegal
|2
|0
|0
|2
|3:6
|0
|4
Irák
|2
|0
|0
|2
|1:7
|0