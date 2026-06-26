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ONLINE: Norsko - Francie. Evropská bitva o první místo ve skupině bez trenéra Deschampse

Gólová radost Kyliana Mbappého
Gólová radost Kyliana MbappéhoZdroj: ČTK
Kouč Didier Deschamps slaví výhru Francie nad Írákem s Kylianem Mbappém
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Kylian Mbappé poslal Francii proti Iráku do vedení
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ČTK, iSport.cz
MS fotbal 2026
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Jeden z vrcholů skupinové fáze mistrovství světa je tady! Erling Haaland vs. Kylian Mbappé, Norsko proti Francii. Evropské celky se v pátek večer utkají v přímém souboji o první místo ve skupině I. Francouzům stačí remíza, jelikož mají lepší skóre. Zároveň se ale jeden z favoritů na titul bude muset obejít bez hlavního trenéra Didiera Deschampse, který kvůli úmrtí matky odcestoval zpět do vlasti a zastoupí ho asistent Guy Stéphan. Zápas se hraje v Bostonu a začíná ve 21:00, sledujte ONLINE přenos na webu iSport. Pavouk play off MS 2026 ZDE >>>

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MS 2026 · PREDIKCE
26. 6. 2026 · 21:00
Norsko
vs
Francie
26%
21%
53%
Skupina IxG 0.99 – 1.66
Predikce aktualizována: 26. 6. 2026 12:45
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky zápasů, sázkové kurzy evropských bookmakerů, Monte Carlo simulace (20 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1Francie22006:16
2Norsko22007:36
3Senegal20023:60
4Irák20021:70

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