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Kapverdy - Saúdská Arábie 0:0. Africký outsider díky třem remízám postupuje! Teď ho čeká Messi

Brankář Vozinha opět vychytal nulu
Brankář Vozinha opět vychytal nuluZdroj: ČTK
Kapverdy na MS slaví postup ze skupiny
Kapverdy na MS slaví postup ze skupiny
Kapverdy na MS slaví postup ze skupiny
Kapverdy na MS slaví postup ze skupiny
Kapverdy šokovaly svět
Fanoušci Kapverd v euforii
Fotbalisté Kapverd slaví remízu se Španělskem
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ČTK, iSport.cz
MS fotbal 2026
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Senzace je dokonána! Fotbalisté Kapverd v závěrečném kole skupiny H v Houstonu remizovali 0:0 se Saúdskou Arábií a postoupili do vyřazovací fáze. Nováček šampionátu obsadil druhé místo za Španělskem, které v souběžně hraném utkání zdolalo 1:0 Uruguay. Pavouk play off MS 2026 ZDE >>>

Kapverdy po remízách se Španělskem (0:0) a Uruguayí (2:2) neprohrály ani třetí utkání na turnaji v USA, Kanadě a Mexiku. V úvodním kole play off se utkají s obhájci titulu Argentinou, hrát se bude 3. července v Miami. Saúdská Arábie obsadila se dvěma body poslední příčku ve skupině H o skóre za Uruguayí. Šampionát končí pro oba týmy, Jihoameričané s dvěma body nemají šanci být jedním z osmi postupujících ze třetích míst.

Pro Kapverdy i Saúdskou Arábii by byla účast ve vyřazovací fázi velkým úspěchem, což se možná projevilo oboustranně nervózním průběhem prvního poločasu. Jedinou střelu mezi tři tyče zaznamenal až v nastavení Kanú, jeho hlavičku kapverdský brankář Vozinha bez problémů chytil.

Asijský celek potřeboval zvítězit, ve druhé půli ale byl výrazně aktivnější soupeř. Hned po změně stran si brankář Uvaís připsal první zákrok po Monteirově střele. Ještě nebezpečnější byl dalekonosný pokus Kevina Piny, jemuž chybělo pár centimetrů.

V 74. minutě Da Costa prostrčil míč mezi obránci na Larose Duarteho, ten ale sám před bránou na Uvaíse nevyzrál. Neproměněné šance však Kapverďany nakonec nemrzely, v obraně byli bezchybní a s přehledem uhájili postupový výsledek.

Saúdové neprošli do play off pošesté za sebou, zatím se jim to podařilo pouze při jejich první účasti na šampionátu v roce 1994. Naopak jistotu postupu po dnešních výsledcích slaví další tým ze třetích míst, kterým je Paraguay.

KonecLIVE
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MS 2026 · PREDIKCE
27. 6. 2026 · 02:00
Kapverdy
0:0
Saúdská Arábie
Skupina HxG 0.00 – 0.00
Predikce aktualizována: 27. 6. 2026 05:45
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky zápasů, sázkové kurzy evropských bookmakerů, Monte Carlo simulace (20 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1Španělsko32105:07
2Kapverdy30302:23
3Uruguay30213:42
4Saúdská Arábie30211:52

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