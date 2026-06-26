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ONLINE: Kapverdy - Saúdská Arábie. Bitva o postup ve skupině H, dokoná outsider senzaci?

Kapverdy šokovaly svět
Kapverdy šokovaly světZdroj: ČTK / AP / Erik S. Lesser
Fanoušci Kapverd v euforii
Fotbalisté Kapverd slaví remízu se Španělskem
Fanoušci Kapverd v euforii
Fotbalisté Kapverd slaví remízu se Španělskem
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ČTK, iSport.cz
MS fotbal 2026
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Nováček z Kapverd dnes na mistrovství světa může dokonat absolutní šok. Africký tým má po dvou zápasech s favority skupiny H ze Španělska a Uruguaye na kontě senzační dva body a před závěrečným utkáním proti Saúdské Arábii je tak ve hře o postup do play off. Stačit mu může i remíza. Ve hře o postup je nicméně i asijský celek, který má na kontě jeden bod. Saúdové zatím na MS postoupili ze skupiny jen jednou v roce 1994. Zápas se hraje v Houstonu a začíná ve 2:00 SEČ, sledujte ONLINE přenos na webu iSport. Pavouk play off MS 2026 ZDE >>>

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MS 2026 · PREDIKCE
27. 6. 2026 · 02:00
Kapverdy
vs
Saúdská Arábie
36%
27%
38%
Skupina HxG 1.30 – 1.35
Predikce aktualizována: 26. 6. 2026 18:50
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky zápasů, sázkové kurzy evropských bookmakerů, Monte Carlo simulace (20 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1Španělsko21104:04
2Uruguay20203:32
3Kapverdy20202:22
4Saúdská Arábie20111:51

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