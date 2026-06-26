ONLINE: Kapverdy - Saúdská Arábie. Bitva o postup ve skupině H, dokoná outsider senzaci?
Nováček z Kapverd dnes na mistrovství světa může dokonat absolutní šok. Africký tým má po dvou zápasech s favority skupiny H ze Španělska a Uruguaye na kontě senzační dva body a před závěrečným utkáním proti Saúdské Arábii je tak ve hře o postup do play off. Stačit mu může i remíza. Ve hře o postup je nicméně i asijský celek, který má na kontě jeden bod. Saúdové zatím na MS postoupili ze skupiny jen jednou v roce 1994. Zápas se hraje v Houstonu a začíná ve 2:00 SEČ, sledujte ONLINE přenos na webu iSport. Pavouk play off MS 2026 ZDE >>>
Kapverdy
vs
Saúdská Arábie
36%
27%
38%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Španělsko
|2
|1
|1
|0
|4:0
|4
|2
Uruguay
|2
|0
|2
|0
|3:3
|2
|3
Kapverdy
|2
|0
|2
|0
|2:2
|2
|4
Saúdská Arábie
|2
|0
|1
|1
|1:5
|1