ONLINE: Uruguay - Španělsko. Evropský favorit si chce zajistit první místo ve skupině
Šokující remíza s Kapverdami, pak jasná výhra nad Saúdskou Arábií 4:0. Taková je zatím bilance Španělska na letošním mistrovství světa. V závěrečném utkání skupiny H čeká úřadující mistry Evropy duel s Uruguayí, která patří mezi dosavadní zklamání turnaje. Po dvou duelech má na kontě jen dva body a proti evropskému favoritovi tak musí nutně bodovat, pokud chce postoupit. Španělům by k postupu z prvního místa pravděpodobně měla stačit i remíza. Zápas se hraje v Guadalajaře a začíná ve 2:00 SEČ, sledujte ONLINE přenos na webu iSport. Pavouk play off MS 2026 ZDE >>>
Uruguay
vs
Španělsko
22%
21%
57%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Španělsko
|2
|1
|1
|0
|4:0
|4
|2
Uruguay
|2
|0
|2
|0
|3:3
|2
|3
Kapverdy
|2
|0
|2
|0
|2:2
|2
|4
Saúdská Arábie
|2
|0
|1
|1
|1:5
|1