Předplatné

ONLINE: Uruguay - Španělsko. Evropský favorit si chce zajistit první místo ve skupině

Pedri a Lamine Yamal po remíze s outsiderem z Kapverd
Pedri a Lamine Yamal po remíze s outsiderem z KapverdZdroj: Malachi Gabriel / Profimedia
Základní sestava Španělska v zápase proti Saúdské Arábii
Lamine Yamal
Pedro Porro, obránce Španělska, posílá centr do vápna Saúdské Arábie
Lamine Yamal
5
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
MS fotbal 2026
Začít diskusi (0)

Šokující remíza s Kapverdami, pak jasná výhra nad Saúdskou Arábií 4:0. Taková je zatím bilance Španělska na letošním mistrovství světa. V závěrečném utkání skupiny H čeká úřadující mistry Evropy duel s Uruguayí, která patří mezi dosavadní zklamání turnaje. Po dvou duelech má na kontě jen dva body a proti evropskému favoritovi tak musí nutně bodovat, pokud chce postoupit. Španělům by k postupu z prvního místa pravděpodobně měla stačit i remíza. Zápas se hraje v Guadalajaře a začíná ve 2:00 SEČ, sledujte ONLINE přenos na webu iSport. Pavouk play off MS 2026 ZDE >>>

Sledujte on-lineLIVE
--

MS 2026 · PREDIKCE
27. 6. 2026 · 02:00
Uruguay
vs
Španělsko
22%
21%
57%
Skupina HxG 0.87 – 1.78
Predikce aktualizována: 26. 6. 2026 18:55
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky zápasů, sázkové kurzy evropských bookmakerů, Monte Carlo simulace (20 000 iterací).
Zobrazit všechny predikce

#TýmZVRPSkóreB
1Španělsko21104:04
2Uruguay20203:32
3Kapverdy20202:22
4Saúdská Arábie20111:51

    Začít diskuzi

    Fotbal 2026

    MS ve fotbale 2026Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

    Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

    Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

    Doporučujeme

    Články z jiných titulů