ONLINE: Egypt - Írán. Oslava komunity LGBT+, Salah a spol. hájí první místo ve skupině
Egypt před závěrečnými zápasy hájí první místo v tabulce skupiny G. Tým kolem hvězdného Mohameda Salaha na mistrovství světa zapsal zatím čtyři body za remízu s Belgií a výhru nad Novým Zélandem. Play off má africký celek už takřka jisté, v duelu s Íránem mu půjde o první místo. Asijský celek má na kontě dvě remízy a k postupu bude muset vyhrát, stačit by mu mohla ale i třetí remíza. Zápas bude mít také nefotbalový motiv, los totiž rozhodl, že bude součástí oslav hrdosti komunity LGBT+. Zápas se hraje v Seattlu a začíná v 5:00 SEČ, sledujte ONLINE přenos na webu iSport. Pavouk play off MS 2026 ZDE >>>
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Egypt
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|2
Írán
|2
|0
|2
|0
|2:2
|2
|3
Belgie
|2
|0
|2
|0
|1:1
|2
|4
Nový Zéland
|2
|0
|1
|1
|3:5
|1