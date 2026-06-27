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ONLINE: Egypt - Írán. Oslava komunity LGBT+, Salah a spol. hájí první místo ve skupině

Mohamed Salah dovedl Egypt k první výhře na MS
Mohamed Salah dovedl Egypt k první výhře na MSZdroj: ČTK / AP / Darryl Dyck
Mohamed Salah dovedl Egypt k první výhře na MS
Egypt porazil na MS Nový Zéland
Mohamed Salah dovedl Egypt k první výhře na MS
Mohamed Salah dovedl Egypt k první výhře na MS
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ČTK, iSport.cz
MS fotbal 2026
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Egypt před závěrečnými zápasy hájí první místo v tabulce skupiny G. Tým kolem hvězdného Mohameda Salaha na mistrovství světa zapsal zatím čtyři body za remízu s Belgií a výhru nad Novým Zélandem. Play off má africký celek už takřka jisté, v duelu s Íránem mu půjde o první místo. Asijský celek má na kontě dvě remízy a k postupu bude muset vyhrát, stačit by mu mohla ale i třetí remíza. Zápas bude mít také nefotbalový motiv, los totiž rozhodl, že bude součástí oslav hrdosti komunity LGBT+. Zápas se hraje v Seattlu a začíná v 5:00 SEČ, sledujte ONLINE přenos na webu iSport. Pavouk play off MS 2026 ZDE >>>

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MS 2026 · PREDIKCE
27. 6. 2026 · 05:00
Egypt
vs
Írán
34%
28%
38%
Skupina GxG 1.28 – 1.37
Predikce aktualizována: 27. 6. 2026 01:05
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky zápasů, sázkové kurzy evropských bookmakerů, Monte Carlo simulace (20 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1Egypt21104:24
2Írán20202:22
3Belgie20201:12
4Nový Zéland20113:51

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