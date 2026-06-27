Nový Zéland - Belgie 1:5. Evropský favorit nezaváhal, postup řídil Trossard
Fotbalisté Belgie porazili na mistrovství světa Nový Zéland 5:1 a ovládli skupinu G o skóre před Egyptem, který v souběžně hraném zápase jen remizoval s Íránem 1:1. První dvě branky „Rudých ďáblů“ vstřelil Leandro Trossard, třetí přidal Kevin De Bruyne. Posun na první místo po korigující trefě Henryho Justa zajistil Belgii Romelu Lukaku, pátý zásah přidal další střídající hráč Alexis Saelemaekers. Pavouk play off MS 2026 ZDE >>>
Výběr francouzského trenéra Rudiho Garcíi na turnaji poprvé zvítězil po úvodních dvou remízách a čeká na soupeře pro první kolo play off. Bude jím jeden z týmů ze třetích míst ve skupině A , I nebo J. Nový Zéland na šampionátu se ziskem jednoho bodu skončil.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Belgie
|3
|1
|2
|0
|6:2
|5
|2
Egypt
|3
|1
|2
|0
|5:3
|5
|3
Írán
|3
|0
|3
|0
|3:3
|3
|4
Nový Zéland
|3
|0
|1
|2
|4:10
|1