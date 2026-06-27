Předplatné

Nový Zéland - Belgie 1:5. Evropský favorit nezaváhal, postup řídil Trossard

Radost belgických fotbalistů
Radost belgických fotbalistůZdroj: ČTK
Belgie hrála na závěr skupiny s Novým Zélandem
Leandro Trossard proti Novému Zélandu zářil
Romelu Lukaku z Belgie se raduje z trefy proti Egyptu
Belgie i v druhém utkání na mistrovství světa jen remizovala, tentokrát 0:0 s Íránem
Romelu Lukaku z Belgie se raduje z trefy proti Egyptu
Belgičtí fotbalisté se občerstvují během hydratační přestávky v duelu s Egyptem
Romelu Lukaku
8
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
MS fotbal 2026
Začít diskusi (0)

Fotbalisté Belgie porazili na mistrovství světa Nový Zéland 5:1 a ovládli skupinu G o skóre před Egyptem, který v souběžně hraném zápase jen remizoval s Íránem 1:1. První dvě branky „Rudých ďáblů“ vstřelil Leandro Trossard, třetí přidal Kevin De Bruyne. Posun na první místo po korigující trefě Henryho Justa zajistil Belgii Romelu Lukaku, pátý zásah přidal další střídající hráč Alexis Saelemaekers. Pavouk play off MS 2026 ZDE >>>

Výběr francouzského trenéra Rudiho Garcíi na turnaji poprvé zvítězil po úvodních dvou remízách a čeká na soupeře pro první kolo play off. Bude jím jeden z týmů ze třetích míst ve skupině A , I nebo J. Nový Zéland na šampionátu se ziskem jednoho bodu skončil.

KonecLIVE
15

#TýmZVRPSkóreB
1Belgie31206:25
2Egypt31205:35
3Írán30303:33
4Nový Zéland30124:101

    Začít diskuzi

    Fotbal 2026

    MS ve fotbale 2026Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

    Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

    Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

    Doporučujeme

    Články z jiných titulů