ONLINE: Nový Zéland - Belgie. Evropský tým se trápí, stvrdí postup proti outsiderovi?
Belgie se zatím na letošním mistrovství světa trápí. Na úvod remizovala s Egyptem, následně nedokázala zdolat ani Írán. V závěrečném duelu skupiny G tak musí bezpodmínečně bodovat proti Novému Zélandu, jinak ztratí šanci na postup do play off. Evropský tým jde nicméně do utkání v roli velkého favorita. Jediný zástupce oceánské konfederace na šampionátu zatím zapsal jeden bod za remízu s Íránem, na postup tak potřebuje vyhrát. Zápas se hraje ve Vancouveru a začíná v 5:00 SEČ, sledujte ONLINE přenos na webu iSport. Pavouk play off MS 2026 ZDE >>>
Nový Zéland
vs
Belgie
18%
16%
66%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Egypt
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|2
Írán
|2
|0
|2
|0
|2:2
|2
|3
Belgie
|2
|0
|2
|0
|1:1
|2
|4
Nový Zéland
|2
|0
|1
|1
|3:5
|1