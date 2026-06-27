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ONLINE: Nový Zéland - Belgie. Evropský tým se trápí, stvrdí postup proti outsiderovi?

Romelu Lukaku z Belgie se raduje z trefy proti Egyptu
Romelu Lukaku z Belgie se raduje z trefy proti EgyptuZdroj: ČTK / AP / Manu Fernandez
Belgie i v druhém utkání na mistrovství světa jen remizovala, tentokrát 0:0 s Íránem
Romelu Lukaku z Belgie se raduje z trefy proti Egyptu
Belgičtí fotbalisté se občerstvují během hydratační přestávky v duelu s Egyptem
Romelu Lukaku
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ČTK, iSport.cz
MS fotbal 2026
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Belgie se zatím na letošním mistrovství světa trápí. Na úvod remizovala s Egyptem, následně nedokázala zdolat ani Írán. V závěrečném duelu skupiny G tak musí bezpodmínečně bodovat proti Novému Zélandu, jinak ztratí šanci na postup do play off. Evropský tým jde nicméně do utkání v roli velkého favorita. Jediný zástupce oceánské konfederace na šampionátu zatím zapsal jeden bod za remízu s Íránem, na postup tak potřebuje vyhrát. Zápas se hraje ve Vancouveru a začíná v 5:00 SEČ, sledujte ONLINE přenos na webu iSport. Pavouk play off MS 2026 ZDE >>>

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MS 2026 · PREDIKCE
27. 6. 2026 · 05:00
Nový Zéland
vs
Belgie
18%
16%
66%
Skupina GxG 0.71 – 1.94
Predikce aktualizována: 27. 6. 2026 01:10
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky zápasů, sázkové kurzy evropských bookmakerů, Monte Carlo simulace (20 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1Egypt21104:24
2Írán20202:22
3Belgie20201:12
4Nový Zéland20113:51

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