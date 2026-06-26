Haló, my jsme vyhráli skupinu! Naštvaný Pochettino nechápal novináře a odešel z tiskovky
Fotbalisté USA sice poprvé na domácím mistrovství světa padli, když v závěrečném zápase skupiny D podlehli Turecku 2:3 gólem z 98. minuty, prvenství v tabulce měli ale jisté už před výkopem. Přesto se pozápasová tisková konference v Los Angeles zvrtla v nečekané drama. Trenér Mauricio Pochettino totiž neunesl negativní tón přítomných novinářů, kteří se místo oslavy postupu soustředili na detaily porážky. Pavouk play off MS 2026 ZDE >>>
Argentinskému stratégovi vadily neustálé dotazy na to, zda tým kvůli prohře v papírově neatraktivním zápase neztratil cenné momentum z úvodu turnaje. Pochettino totiž kvůli jistotě postupu protočil devět hráčů sestavy, aby pošetřil opory a nechal po zranění rozehrát Christiana Pulisice. Dotazy médií ho proto vyvedly z míry.
„Vysvětlete mi, co myslíte tím momentem. Nerozumím tomu,“ čílil se Pochettino před žurnalisty. „To jsme měli hrát ve stejné sestavě jako proti Austrálii a riskovat karty? Riskovat zranění hráčů, kteří mají problémy? Německo taky ztratilo momentum, a to hrálo v plné sestavě,“ připomněl čtvrteční kolaps Němců s Ekvádorem.
Atmosféra v tiskovém středisku na SoFi Stadium postupně houstla. Pochettino dal médiím jasně najevo, že jejich dotazy nepovažuje za správné a vůbec nereflektují turnajovou realitu.
„Jsem šťastný, moji hráči jsou šťastní, protože jsme první. Možná to na mně není vidět, protože vaše otázky jsou trochu divné,“ rýpl si. „Jsem zmatený. Z té nálady tady to vypadá, jako bychom dnes večer jeli domů my a Turecko na šampionátu zůstávalo,“ pokračoval rozladěně.
Bývalý kouč Tottenhamu či Chelsea neskrýval zklamání z toho, že novináři nedokázali ocenit historicky nejlepší skupinový výsledek USA na MS. „Není přece možné, aby Turecko oslavovalo tři body, Austrálie a Paraguay postup... A vy mi tady ani neřeknete 'gratulujeme k vítězství ve skupině'. To je trochu smutné. Zatím nám nikdo nepoblahopřál,“ kroutil hlavou.
Definitivní tečku za svým vystoupením pak trenér udělal v momentě, kdy odmítl v debatě pokračovat a zvolil radikální odchod ze scény.
„Musím vám i všem ostatním připomenout, že jsme vyhráli skupinu. Omlouvám se, ale my vyhráli,“ prohlásil natvrdo Pochettino. Následně vstal ze židle a bleskově opustil místnost.
Američany teď v prvním kole play off čeká duel proti Bosně a Hercegovině. Pochettino i přes divoký závěr skupiny věří, že jeho tým je v ideální pozici. „Jsme teď mnohem lepším týmem než předtím. A to prověří hned příští zápas,“ uzavřel rázně trenér USA.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
USA
|3
|2
|0
|1
|8:4
|6
|2
Austrálie
|3
|1
|1
|1
|2:2
|4
|3
Paraguay
|3
|1
|1
|1
|2:4
|4
|4
Turecko
|3
|1
|0
|2
|3:5
|3