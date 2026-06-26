Předplatné

Haló, my jsme vyhráli skupinu! Naštvaný Pochettino nechápal novináře a odešel z tiskovky

Video placeholder
Tým bez chuti a bez radosti. Proč nedostal čuchnout Sochůrek a pojede se dál s Koubkem? • Zdroj: iSport.cz
Trenér americké reprezentace Mauricio Pochettino nechápal po prohře s Tureckem otázky novinářů a odešel z tiskové konference
Turecký supertalent Arda Güler se dostal do křížku s Američanem Sebastianem Berhalterem
Trenér americké reprezentace Mauricio Pochettino nechápal po prohře s Tureckem otázky novinářů a odešel z tiskové konference
O výhře Turecka nad USA rozhodl v osmé minutě nastavení Kaan Ayhan
Americký záložník Weston McKennie tahá za dres Barise Yilmaze z Turecka
Trenér americké reprezentace Mauricio Pochettino nechápal po prohře s Tureckem otázky novinářů a odešel z tiskové konference
8
Fotogalerie
Petr Fantyš
MS fotbal 2026
Vstoupit do diskuse (1)

Fotbalisté USA sice poprvé na domácím mistrovství světa padli, když v závěrečném zápase skupiny D podlehli Turecku 2:3 gólem z 98. minuty, prvenství v tabulce měli ale jisté už před výkopem. Přesto se pozápasová tisková konference v Los Angeles zvrtla v nečekané drama. Trenér Mauricio Pochettino totiž neunesl negativní tón přítomných novinářů, kteří se místo oslavy postupu soustředili na detaily porážky. Pavouk play off MS 2026 ZDE >>>

Argentinskému stratégovi vadily neustálé dotazy na to, zda tým kvůli prohře v papírově neatraktivním zápase neztratil cenné momentum z úvodu turnaje. Pochettino totiž kvůli jistotě postupu protočil devět hráčů sestavy, aby pošetřil opory a nechal po zranění rozehrát Christiana Pulisice. Dotazy médií ho proto vyvedly z míry.

„Vysvětlete mi, co myslíte tím momentem. Nerozumím tomu,“ čílil se Pochettino před žurnalisty. „To jsme měli hrát ve stejné sestavě jako proti Austrálii a riskovat karty? Riskovat zranění hráčů, kteří mají problémy? Německo taky ztratilo momentum, a to hrálo v plné sestavě,“ připomněl čtvrteční kolaps Němců s Ekvádorem.

Atmosféra v tiskovém středisku na SoFi Stadium postupně houstla. Pochettino dal médiím jasně najevo, že jejich dotazy nepovažuje za správné a vůbec nereflektují turnajovou realitu.

„Jsem šťastný, moji hráči jsou šťastní, protože jsme první. Možná to na mně není vidět, protože vaše otázky jsou trochu divné,“ rýpl si. „Jsem zmatený. Z té nálady tady to vypadá, jako bychom dnes večer jeli domů my a Turecko na šampionátu zůstávalo,“ pokračoval rozladěně.

Bývalý kouč Tottenhamu či Chelsea neskrýval zklamání z toho, že novináři nedokázali ocenit historicky nejlepší skupinový výsledek USA na MS. „Není přece možné, aby Turecko oslavovalo tři body, Austrálie a Paraguay postup... A vy mi tady ani neřeknete 'gratulujeme k vítězství ve skupině'. To je trochu smutné. Zatím nám nikdo nepoblahopřál,“ kroutil hlavou.

Definitivní tečku za svým vystoupením pak trenér udělal v momentě, kdy odmítl v debatě pokračovat a zvolil radikální odchod ze scény.

„Musím vám i všem ostatním připomenout, že jsme vyhráli skupinu. Omlouvám se, ale my vyhráli,“ prohlásil natvrdo Pochettino. Následně vstal ze židle a bleskově opustil místnost.

Američany teď v prvním kole play off čeká duel proti Bosně a Hercegovině. Pochettino i přes divoký závěr skupiny věří, že jeho tým je v ideální pozici. „Jsme teď mnohem lepším týmem než předtím. A to prověří hned příští zápas,“ uzavřel rázně trenér USA.

KonecLIVE
32

#TýmZVRPSkóreB
1USA32018:46
2Austrálie31112:24
3Paraguay31112:44
4Turecko31023:53

    Vstoupit do diskuze (1)

    Fotbal 2026

    MS ve fotbale 2026Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

    Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

    Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

    Doporučujeme

    Články z jiných titulů