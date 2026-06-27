Pivarník o Schickově konci: Přemýšlel nad tím dlouho. Takhle se s osobnostmi nepracuje
Jedinou opravdovou českou globální fotbalovou hvězdu poslední dekády dobře zná. Roman Pivarník (59) trénoval Patrika Schicka (30) v úplných začátcích na Bohemians, doteď zůstali v kontaktu. Občas si napíší, zatelefonují… Oznámení konce v národním týmu ho nezaskočilo, útočník Leverkusenu už ho dlouho nosil v hlavě. Bohužel, jde o vyústění toho, jak fungoval (a funguje) národní tým. „Nedokážeme využít potenciál nadstandardních hráčů,“ popisuje pro iSport. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
Roman Pivarník bez příkras líčí, co schází národnímu týmu a celému českému fotbalu, který si líže rány po brzkém konci na světovém šampionátu v Americe. Vyřazení s jediným bodem ze skupiny není dílem náhody, ale dlouhodobým zaostáváním za světovými trendy a rostoucí konkurencí. Českou bolest ještě násobí zpráva, že národní tým opouští nejlepší střelec, výrazná osobnost a hvězda bundesligy Patrik Schick. „Neumím si představit, že jinde posadí Ronalda nebo Messiho,“ nechápe Pivarník, naposledy technický ředitel na slovenském svazu.
Co říkáte na Schickův konec v reprezentaci?
„Ani mě to nepřekvapilo. Komunikujeme spolu a vím, že o tomhle přemýšlel dlouho, není to spontánní rozhodnutí. Vždycky mu hodně záleželo na tom, jak mužstvo bude vypadat, aby se v týmu cítil dobře. Je to škoda, jde o špičkového útočníka. Ukazujeme, že nedokážeme využít potenciál nadstandardních hráčů. Stejně jako u dalších klíčových členů týmu na mistrovství, kteří působí v zahraničí. Schovat to za to, zda mají, nebo nemají formu… Oni měli formu.“
Proč si to myslíte?
„Většina z nich hrála dobře v klubu, pokud formu ztratili na turnaji, problém je někde jinde. Zkrátka nemůžete na akci, jakou je mistrovství světa, začít první zápas s jednou sestavou, pak vyměnit pět hráčů a na třetí zápas udělat zase další tři změny. V reprezentaci není čas na rozvoj hráče, ten probíhá v klubech. V nároďáku určitě nepotřebujete dělat přihrávková cvičení. Stačí takové věci krátce osvěžit, rozhýbat se. Pak se jde do taktiky, do výstavby hry.“
Zpět k Schickovi – šlo z jeho pohledu o těžké rozhodnutí?
„Před mistrovstvím asi rozhodnutý úplně nebyl. Ale znovu říkám – nevzniklo to spontánně tím, že se vypadlo a on reprezentaci ukončil. Hodně o tom přemýšlel.