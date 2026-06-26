Předplatné

Další konec v reprezentaci! Po Schickovi už nebude pokračovat ani Holeš

Video placeholder
Tým bez chuti a bez radosti. Proč nedostal čuchnout Sochůrek a pojede se dál s Koubkem? • Zdroj: iSport.cz
Tomáš Holeš v akci proti Mexiku
Český obránce Tomáš Holeš
Čeští fotbalisté si poprvé zatrénovali na americké půdě
Tomáš Holeš se raduje ze vstřelené branky
Gólová radost Slavie po vyrvonávací brance Chaloupka
Prince Adu v souboji s Tomášem Holešem
Tomáš Holeš v souboji s hvězdou Irska Troyem Parrottem
9
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
MS fotbal 2026
Vstoupit do diskuse (2)

Po Patriku Schickovi oznámil konec v české reprezentaci i obránce Slavie Tomáš Holeš. „Na hřišti byl vždy symbolem bojovnosti, obětavosti a týmovosti,“ uvedl národní tým na sociálních sítích. Na mistrovství světa, kde už český tým s jediným bodem v základní skupině dohrál, Holeš zasáhl do zápasů s JAR a Mexikem.

Podrobnosti připravujeme.

Vysvěčení všech Čechů za MS ZDE >>>

Vstoupit do diskuze (2)

Fotbal 2026

MS ve fotbale 2026Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů