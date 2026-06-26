Další konec v reprezentaci! Po Schickovi už nebude pokračovat ani Holeš
Tým bez chuti a bez radosti. Proč nedostal čuchnout Sochůrek a pojede se dál s Koubkem? • Zdroj: iSport.cz
Po Patriku Schickovi oznámil konec v české reprezentaci i obránce Slavie Tomáš Holeš. „Na hřišti byl vždy symbolem bojovnosti, obětavosti a týmovosti,“ uvedl národní tým na sociálních sítích. Na mistrovství světa, kde už český tým s jediným bodem v základní skupině dohrál, Holeš zasáhl do zápasů s JAR a Mexikem.
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