Reprezentační čistka: Dva konce, kdo se může přidat a o koho nemusí být už zájem?
PŘÍMO Z MEXIKA | Po mistrovství světa dali národnímu týmu vale Patrik Schick a Tomáš Holeš. Může se stát, že ukončení reprezentační kariéry postupně oznámí další hráči. Několik z nich je za hranicí třiceti let, další můžou mít dost dobré důvody upřednostnit klubovou kariéru. Pro mnohé služebně starší byl světový šampionát vrcholem fotbalového života. Hledat další motivaci bývá složité. Zároveň by nebylo překvapením, kdyby ze strany trenéra Miroslava Koubka nebyl o některé hráče už zájem. Zejména kvůli věku. Deník Sport a web iSport.cz mapují situaci krátce po neúspěšném mundialu. Kdo další může říct sbohem? A kdo už nemusí dostávat pozvánky? Pavouk play off MS 2026 ZDE >>>
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Patrik Schick (30)
- Zápasy/góly: 56/26
- Úspěchy: nejlepší střelec EURO 2020, čtvrtfinalista EURO 2020, účastník MS 2026
Den po vyřazení přilétla domů zpráva napsaná ještě za Atlantikem. „Odcházím s pocitem, že český fotbal má na MNOHEM, MNOHEM víc. Je potřeba se podívat pravdě do očí a změnit řadu věcí, které nefungují,“ uvedl útočník. V reprezentaci se poslední roky soustavně trápil. Byť v bundeslize pálil jeden gól za druhým, v Česku se takového uznání nedočkal. Za Ivana Haška i Miroslava Koubka začínal některé zápasy na lavičce. Živily se debaty, zda by jedničkou v útoku neměl být Tomáš Chorý, což Schick nechápal. Poslední kapkou zřejmě bylo vyškrtnutí ze sestavy pro duel s Mexikem, který byl pro celý tým vrcholem šampionátu. Možná se časem objeví pokusy přemluvit střelce k návratu. Rozhodnutí nejlepšího českého hráče současnosti však vypadá jako definitivní.
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Tomáš Holeš (33)
- Zápasy/branky: 43/2
- Největší úspěchy: čtvrtfinalista EURO 2020, účastník MS 2026
Poslední dobou mívá častější zdravotní problémy. Nejde o nic fatálního, ale sem tam tělo vysadí. Představa, že v další sezoně kombinuje domácí soutěž, Ligu mistrů a náročný program reprezentace v Lize národů, byla poměrně utopická. Navíc coby účastník mistrovství světa si před vstupem do nového ročníku pořádně neodpočine. I pro něj byla Amerika splněným snem, o konci v národním týmu se rozhodl ještě před odletem na šampionát. Reprezentační kariéru vyhodnotil jako dostatečně bohatou a úspěšnou a s klidným svědomím může žít vzpomínkami. Na jeho místo se tlačí další, třeba klubový parťák Chaloupek.
Téměř JISTĚ SKONČÍ
Vladimír Darida (35)
- Zápasy/góly: 80/8
- Úspěchy: čtvrtfinalista EURO 2012 a 2020, účastník MS 2026
Dalo to přemlouvání, aby se po pěti letech vrátil do reprezentace na barážová dramata. Po měsíčním přemýšlení svolil s tím, že v případě úspěchu pojede i na samotný turnaj. Tak se i stalo. Odehrál však jen pětapadesát minut s Jihoafrickou republikou, víc prostoru nedostal. Od začátku deklaroval, že se vrací jen vypomoct. Je téměř stoprocentní, že zanedlouho poděkuje a oznámí definitivní konec. Sen si splnil. Proto se vracel. Osobní mise se povedla, byť na šampionátu jistě očekával výraznější vystoupení.
Může SKONČIT
Tomáš Souček (31)
- Zápasy/góly: 93/17
- Největší úspěchy: čtvrtfinalista EURO 2020, účastník MS 2026, dlouholetý kapitán
Prožívá nejhorší období v kariéře. S West Hamem sestoupil z Premier League, na světovém šampionátu nebyl dvakrát v základní sestavě, což se mu pod Miroslavem Koubkem děje pravidelně. Je evidentní, že kouč hledá novou funkční středovou formaci a vytáhlý středopolař s náramnou reprezentační historií mu do schématu nepasuje. Ke všemu Souček na turnaji zklamal, byl zcela z formy. Všechny tyto okolnosti mohou dát dohromady další oznámení. Pokud by se v hlavě exkapitána opravdu rodila myšlenka na exit, proti jistě bude srdce. To Součkovo bije pro národní tým stále silně.
Může SKONČIT
Vladimír Coufal (33)
- Zápasy/branky: 65/2
- Největší úspěchy: čtvrtfinalista EURO 2020, účastník MS 2026
Svéhlavý zadák má za sebou několik reprezentačních průšvihů, po návštěvě olomoucké diskotéky Belmondo to vypadalo na okamžitý nucený konec. Nakonec byl Ivanem Haškem omilostněn, vrátil se a v základní sestavě se bez problémů udržel i po příchodu Miroslava Koubka. Právě na něj platí slova o americkém vrcholu kariéry. „Nechci teď nic říkat, musím si to nechat projít hlavou. Pak se rozhodnu,“ řekl po vyřazení s Mexikem. Co hovoří pro pokračování? Stejně jako Souček je extrémní srdcař, národní tým nikdy neodmítl. A také totální nedostatek pravých obránců, či wingbeků. Coufal je prostě pořád suverénní jednička.
Může SKONČIT
Lukáš Provod (29)
- Zápasy/branky: 41/3
- Největší úspěchy: účastník MS 2026
V národním dresu by jistě mohl pokračovat dál, ale právě u něj platí, že do sezony investoval obrovské množství energie. Tak moc toužil postoupit na šampionát a dobře se tam prezentovat. První se povedlo, to druhé ne. Pokud zůstane u týmu Miroslav Koubek, mohou se myšlenky hvězdy Slavie ubírat různým směrem. Je evidentní, že trenérův styl mu nesedí. Nedovede se v něm uplatnit. V Americe vypadl ze sestavy po prvním utkání. Pravdou je, že s formou se příliš nepotkal. Co když se rozhodne upřednostnit klubovou dráhu? V Edenu má veliké slovo, před sebou nové výzvy včetně po všech stránkách náročné Ligy mistrů. Divil by se někdo konci?
O koho už nemusí být ZÁJEM
Jindřich Staněk (30)
- Zápasy/čistá konta: 14/2
- Úspěchy: čtvrtfinalista EURO 2020, účastník MS 2026
Pokud se český fotbal může stále něčím pyšnit, je to brankářská škola. Řada gólmanů chytá v prestižních či minimálně velmi solidních evropských klubech (Kovář, Kinský, Horníček, Stejskal, Jaroš), doma se skvěle ukazují třeba Markovič, Zadražil nebo Koutný. Všichni se mohou oprávněně domnívat, že přijde reprezentační pozvánka. Nová gólmanská vlna, či spíše tsunami, Staňka nejspíš povalí. V Americe byl v pozici trojky, ve Slavii s ním také nepočítají. Může odejít, klub mu to dal na srozuměnou. Pokud by neměl v reprezentaci jisté místo prvního brankáře, bylo by dobré na pozici náhradníků využít mladší talentované gólmany.
O koho už nemusí být ZÁJEM
Jaroslav Zelený (33)
- Zápasy/branky: 25/0
- Největší úspěch: účast na MS 2026
V oblibě byl u všech trenérů. U některého více, u jiného o něco méně, ale všichni do jednoho se neodvážili zapomenout na přičinlivého leváka, který na hřišti zvládne více rolí. Vzhledem k omlazovací kúře může z reprezentace vypadnout. Levou stranu si vezmou pro sebe Jurásek s Krejčím, připravený je objev Sojka… Pak by na Zeleného místo nejspíš nezbylo. Koubek si je jeho předností vědom, dokonce hubeného blonďáka zařadil do základní sestavy v zahajovacím zápase proti Jižní Koreji. A on rozhodně nezklamal. Naopak. Otazníky ale jsou především kvůli věku. Backup zvládne jistě někdo mladší.