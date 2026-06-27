ONLINE: Panama - Anglie. Albion hájí první místo ve skupině, soupeř čeká na první gól
Fotbalisté Panamy by proti favorizované Anglii rádi vstřelili svůj první gól na šampionátu. Evropský výběr s jistotou postupu hájí první místo ve skupině L před Ghanou a Chorvatskem. Utkání od 23.00 sledujte ONLINE na webu iSport. Pavouk play off MS 2026 ZDE >>>
Panama
vs
Anglie
18%
16%
66%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Anglie
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|2
Ghana
|2
|1
|1
|0
|1:0
|4
|3
Chorvatsko
|2
|1
|0
|1
|3:4
|3
|4
Panama
|2
|0
|0
|2
|0:2
|0