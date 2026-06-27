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ONLINE: Panama - Anglie. Albion hájí první místo ve skupině, soupeř čeká na první gól

Fotbalisté Anglie slaví gól
Fotbalisté Anglie slaví gólZdroj: ČTK/AP Photo
Marcus Rashford a jeho gólová radost
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iSport.cz
MS fotbal 2026
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Fotbalisté Panamy by proti favorizované Anglii rádi vstřelili svůj první gól na šampionátu. Evropský výběr s jistotou postupu hájí první místo ve skupině L před Ghanou a Chorvatskem. Utkání od 23.00 sledujte ONLINE na webu iSport. Pavouk play off MS 2026 ZDE >>>

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MS 2026 · PREDIKCE
27. 6. 2026 · 23:00
Panama
vs
Anglie
18%
16%
66%
Skupina LxG 0.72 – 1.93
Predikce aktualizována: 27. 6. 2026 18:10
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky zápasů, sázkové kurzy evropských bookmakerů, Monte Carlo simulace (20 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1Anglie21104:24
2Ghana21101:04
3Chorvatsko21013:43
4Panama20020:20

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