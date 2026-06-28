Panama - Anglie 0:2. Albion uhájil první místo ve skupině, trefili se Bellingham a Kane
Fotbalisté Anglie na mistrovství světa porazili Panamu 2:0 a vyhráli skupinu L. Harry Kane v 67. minutě hlavou uzavřel skóre a stal se nejlepším střelcem reprezentace v historii šampionátů. Byl to jeho třetí gól na turnaji a jedenáctý na MS celkově, čímž předstihl Garyho Linekera. Pavouk play off MS 2026 ZDE >>>
Výběru kouče Thomase Tuchela zajistil o pět minut dříve vedení po rohovém kopu Jude Bellingham. Angličané na turnaji ztratili body jen při bezbrankové remíze s Ghanou. Panama jako jediný tým na šampionátu nedokázala vstřelit ani gól a končí po skupinové fázi bez bodového zisku a se skóre 0:4.
První poločas byl na velké příležitosti skoupý. Dobré šance měli v 8. minutě na anglické straně Marcus Rashford a na druhé těsně před uplynutím úvodní půlhodiny José Luis Rodríguez, obě střely ale brankáři vytěsnili na roh. Anglický útočník před přestávkou zahrozil ještě jednou, jeho hlavička ale mířila nad.
Angličané tak poprvé udeřili až v 62. minutě po rohovém kopu. Bellingham ve vápně přetlačil svého strážce Jorgeho Gutiérreze a levou nohou usměrnil míč k tyči do protipohybu brankáře Mosquery. A během chvíle Angličané přidali pojistku.
Bellingham tentokrát v roli asistenta našel centrem ve vápně Kanea, jenž hlavou zvýšil a osamostatnil se v čele historické tabulky anglických střelců na MS. Linekerův rekord dvěma góly vyrovnal v úvodním vítězném utkání s Chorvatskem (4:2).
V 84. minutě nahradil Elliota Andersona bývalý reprezentační kapitán Jordan Henderson, jenž se stal prvním Angličanem, který startoval na čtyřech mistrovstvích světa.
V první nastavené minutě se panamští fotbalisté přece jen chvíli radovali z prvního gólu na šampionátu, ale oslavy trefy útočníka Fajarda překazil zdvižený praporek asistenta na pomezí, jenž signalizoval střelcův ofsajd.
Anglie v play off narazí na třetí tým buď ze skupiny I, jímž už jistě je Senegal, nebo ze skupiny K, kde jím bude jeden z trojice Portugalsko, Kongo, Uzbekistán. Hrát se bude 1. července v Atlantě od 18:00 SELČ.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Anglie
|3
|2
|1
|0
|6:2
|7
|2
Chorvatsko
|3
|2
|0
|1
|5:5
|6
|3
Ghana
|3
|1
|1
|1
|2:2
|4
|4
Panama
|3
|0
|0
|3
|0:4
|0