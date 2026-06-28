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Kolumbie - Portugalsko 0:0. Další ztráta Ronalda a spol. Jihoameričané skončili první

Cristiano Ronaldo se proti Kolumbii neprosadil
Cristiano Ronaldo se proti Kolumbii neprosadilZdroj: ČTK
Brankář Kolumbie Camilo Vargas si připisuje úspěšný zákrok proti Portugalsku
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ČTK, iSport.cz
MS fotbal 2026
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Fotbalisté Kolumbie po bezbrankové remíze s Portugalskem uhájili na mistrovství světa v přímém souboji první příčku ve skupině K, oba týmy postoupily do vyřazovací fáze. V druhém duelu skupiny Kongo porazilo Uzbekistán 3:1 a z třetí příčky si také zajistilo postup, poražený tým bez zisku bodu na šampionátu končí. Pavouk play off MS 2026 ZDE >>>

Kolumbie i Portugalsko už měly postup jistý, ale v souboji o konečné první místo jim šlo o lepší výchozí pozici a den na přípravu k dobru. Portugalci se v pátek 3. července od 01:00 SELČ v Torontu utkají s Chorvatskem. Kolumbijci v sobotu 4. července od 03:30 SELČ v Kansas City narazí na Ghanu.

Kapitán James Rodríguez nastoupil k 11. zápasu na MS, což je nový kolumbijský rekord. Úvod utkání patřil jeho týmu. Córdoba nejprve hlavou spálil velkou šanci, později pálil přesně, ale brankář Diogo Costa předvedl ukázkový zákrok. A když se pak Jhon Arias trefil k tyči, gólmana zastoupil Neves a míč směřující do branky odkopl.

Portugalci ožili až před přestávkou. Gólman Vargas musel zasahovat proti ráně Fernandese, Félix branku jen těsně přestřelil. Oba týmy hrály velmi ofenzivně, Kolumbijci v prvním poločase vyhráli 12:9 na střely.

Také ve druhém poločase byli nebezpečnější, šanci měl střídající Ríos a Jhon Arias pak znovu vyzval gólmana k důležitému zákroku. Jen Diogo Costovi z FC Porto mohou Portugalci děkovat za zisk bodu, protože soupeř si v závěru vytvořil velký tlak. Sánchez v nastavení míč do sítě dostal, přezkoumání u videa však potvrdilo, že o špičku kopačky se opravdu jednalo o správně odmávaný ofsajd.

Hvězdný Portugalec Ronaldo se tentokrát po dvou brankách proti Uzbekistánu střelecky neprosadil a Kolumbie se tak nestala jubilejní 50. zemí, které by dal gól na mezistátní úrovni. Svým 25. startem v utkání mistrovství světa aspoň vyrovnal bilanci německé legendy Lothara Matthäuse.

 

KonecLIVE
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#TýmZVRPSkóreB
1Kolumbie32104:17
2Portugalsko31206:15
3DR Kongo31114:34
4Uzbekistán30032:110

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