Kolumbie - Portugalsko 0:0. Další ztráta Ronalda a spol. Jihoameričané zůstali první
Fotbalisté Kolumbie po bezbrankové remíze s Portugalskem uhájili na mistrovství světa v přímém souboji první příčku ve skupině K, oba týmy postoupily do vyřazovací fáze. V druhém duelu skupiny Kongo porazilo Uzbekistán 3:1 a z třetí příčky si také zajistilo postup, poražený tým bez zisku bodu na šampionátu končí. Pavouk play off MS 2026 ZDE >>>
Kolumbie i Portugalsko už měly postup jistý, ale v souboji o konečné první místo jim šlo o lepší výchozí pozici a den na přípravu k dobru. Portugalci se v pátek 3. července od 01:00 SELČ v Torontu utkají s Chorvatskem. Kolumbijci v sobotu 4. července od 03:30 SELČ v Kansas City narazí na Ghanu.
Kapitán James Rodríguez nastoupil k 11. zápasu na MS, což je nový kolumbijský rekord. Úvod utkání patřil jeho týmu. Córdoba nejprve hlavou spálil velkou šanci, později pálil přesně, ale brankář Diogo Costa předvedl ukázkový zákrok. A když se pak Jhon Arias trefil k tyči, gólmana zastoupil Neves a míč směřující do branky odkopl.
Portugalci ožili až před přestávkou. Gólman Vargas musel zasahovat proti ráně Fernandese, Félix branku jen těsně přestřelil. Oba týmy hrály velmi ofenzivně, Kolumbijci v prvním poločase vyhráli 12:9 na střely.
Také ve druhém poločase byli nebezpečnější, šanci měl střídající Ríos a Jhon Arias pak znovu vyzval gólmana k důležitému zákroku. Jen Diogo Costovi z FC Porto mohou Portugalci děkovat za zisk bodu, protože soupeř si v závěru vytvořil velký tlak. Sánchez v nastavení míč do sítě dostal, přezkoumání u videa však potvrdilo, že o špičku kopačky se opravdu jednalo o správně odmávaný ofsajd.
Hvězdný Portugalec Ronaldo se tentokrát po dvou brankách proti Uzbekistánu střelecky neprosadil a Kolumbie se tak nestala jubilejní 50. zemí, které by dal gól na mezistátní úrovni. Svým 25. startem v utkání mistrovství světa aspoň vyrovnal bilanci německé legendy Lothara Matthäuse.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Kolumbie
|3
|2
|1
|0
|4:1
|7
|2
Portugalsko
|3
|1
|2
|0
|6:1
|5
|3
DR Kongo
|3
|1
|1
|1
|4:3
|4
|4
Uzbekistán
|3
|0
|0
|3
|2:11
|0