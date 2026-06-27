ONLINE: Kolumbie - Portugalsko. Souboj o první místo ve skupině, zazáří opět Ronaldo?
Jako předposlední na mistrovství světa ve fotbale vrcholí skupina K. V přímém souboji o konečné první místo a lepší výchozí pozici pro vyřazovací fázi spolu hrají dosud vedoucí Kolumbie a Portugalsko. Tým okolo hvězdného Cristiana Ronalda musí vzhledem k úvodní ztrátě zvítězit, aby odvrátil překvapení. Pavouk play off MS 2026 ZDE >>>
Kolumbie
vs
Portugalsko
33%
25%
42%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Kolumbie
|2
|2
|0
|0
|4:1
|6
|2
Portugalsko
|2
|1
|1
|0
|6:1
|4
|3
DR Kongo
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|4
Uzbekistán
|2
|0
|0
|2
|1:8
|0