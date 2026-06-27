Předplatné

ONLINE: Kolumbie - Portugalsko. Souboj o první místo ve skupině, zazáří opět Ronaldo?

Cristiano Ronaldo otevřel svůj gólový účet na MS 2026, trefil se v úvodu utkání s Uzbekistánem
Cristiano Ronaldo otevřel svůj gólový účet na MS 2026, trefil se v úvodu utkání s UzbekistánemZdroj: ČTK / AP / Eric Gay
ČTK, iSport.cz
MS fotbal 2026
Začít diskusi (0)

Jako předposlední na mistrovství světa ve fotbale vrcholí skupina K. V přímém souboji o konečné první místo a lepší výchozí pozici pro vyřazovací fázi spolu hrají dosud vedoucí Kolumbie a Portugalsko. Tým okolo hvězdného Cristiana Ronalda musí vzhledem k úvodní ztrátě zvítězit, aby odvrátil překvapení. Pavouk play off MS 2026 ZDE >>>

Sledujte on-lineLIVE
--

MS 2026 · PREDIKCE
28. 6. 2026 · 01:30
Kolumbie
vs
Portugalsko
33%
25%
42%
Skupina KxG 1.21 – 1.44
Predikce aktualizována: 27. 6. 2026 21:15
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky zápasů, sázkové kurzy evropských bookmakerů, Monte Carlo simulace (20 000 iterací).
Zobrazit všechny predikce

#TýmZVRPSkóreB
1Kolumbie22004:16
2Portugalsko21106:14
3DR Kongo20111:21
4Uzbekistán20021:80

    Začít diskuzi

    Fotbal 2026

    MS ve fotbale 2026Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

    Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

    Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

    Doporučujeme

    Články z jiných titulů