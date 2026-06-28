Jordánsko - Argentina 1:3. Messi úřadoval i z lavičky. Střet s Ronaldem až ve finále
Dvě největší fotbalové persony 21. století se na mistrovství světa představily jen pár hodin po sobě a nálada u obou bude dost jiná. Ronaldovo Portugalsko mohlo být rádo za bezbrankovou remízu proti Kolumbii a do play off půjde z méně výhodné druhé příčky. Messiho Argentina už měla prvenství jisté, takže kapitán mohl začít na lavičce. Naskočil jen na půl hodiny a stihl další gólový zápis. Pavouk play off MS 2026 ZDE >>>
Jedno z velkých témat už po prosincovém losu: Potkají se na světovém šampionátu obě legendy poprvé v přímém souboji? A kdy? Pokud by jejich národy splnily role největších favoritů skupiny, los by je svedl dohromady už ve čtvrtfinále, jenže to se nestane a jedinou variantou zůstává až případné finále.
Portugalsko ztratilo body na úvod proti Kongu a pro první příčku tak potřebovalo porazit Kolumbii. Proti Jihoameričanům však většinu zápasu bránilo a výsledek 0:0 byl pro papírového favorita spíše milosrdný.
Co to znamená pro ambice party kolem Cristiana Ronalda? Výrazně náročnější cestu pavoukem. V šestnáctifinále vyzve dlouholetého parťáka Luku Modriče, který s Chorvatskem dokráčel na posledních dvou mundialech až k medaili. V případě úspěchu pak v osmifinále bude pravděpodobně čekat velký favorit ze Španělska. Cesta za zlatem se tak zase komplikuje.
Messi dál utíká a píše historii
Naopak vše podle plánu šlape u obhájců titulu. První místo ve skupině si Messi a spol. zajistili už po druhém kole, takže legendární desítka mohla proti Jordánsku šetřit síly. Největší trumf poslal do hry Lionel Scaloni půl hodiny před koncem za stavu 3:1 a nejlepší střelec v historii světových šampionátů se znovu prosadil.
V 80. minutě si postavil míč těsně za vápnem a z přímého kopu překvapil brankáře přízemní střelou kolem zdi. Tenhle gól si Jazíd Abú Lailá určitě bude vyčítat.
Messi se díky této brance znovu utrhl na čele tabulky střelců a se šesti trefami si drží dvougólový odstup na dotírající čtveřici Mbappé, Dembélé, Vinícius, Haaland.
Vedle toho zapsal další rekord – gólově se prosadil v sedmém po sobě jdoucím utkání mistrovství světa. Ke čtyřem gólovým zápasům z play off v Kataru přidal aspoň jednu radost v každém skupinovém utkání na právě probíhajícím turnaji.
Jeho cesta vyřazovací fází tak vypadá výrazně schůdněji. V prvním kole narazí na trpaslíka z Kapverd, v případě postupu pak na lepšího z dvojice Austrálie–Egypt.
Jak daleko legendy? Dočká se fotbalový svět očekávaného duelu ve finále mistrovství světa?
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Argentina
|3
|3
|0
|0
|8:1
|9
|2
Rakousko
|3
|1
|1
|1
|6:6
|4
|3
Alžírsko
|3
|1
|1
|1
|5:7
|4
|4
Jordánsko
|3
|0
|0
|3
|3:8
|0