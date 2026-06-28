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Jordánsko - Argentina 1:3. Střídající Messi opět skóroval a navýšil střelecký rekord

Lionel Messi se prosadil i proti Jordánsku
Lionel Messi se prosadil i proti JordánskuZdroj: ČTK
Lionel Messi jako střídající nastoupil proti Jordánsku
Lionel Messi se prosadil i proti Jordánsku
Lionel Messi střídá na hřišti Lautara Martineze
Lautaro Martinez proměnil penaltu a slaví se spoluhráči gól proti Jordánsku
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ČTK, iSport.cz
MS fotbal 2026
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Argentinští obhájci zlata porazili na fotbalovém mistrovství světa již vyřazené Jordánsko. Trenér Lionel Scaloni nechal odpočívat řadu opor v čele se jmenovcem a největší hvězdou turnaje Messim, který přišel na hřiště až ve druhém poločase a hned skóroval. Obhájci titulu začnou v play off s Kapverdami. Pavouk play off MS 2026 ZDE >>>

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KonecLIVE
13

 

#TýmZVRPSkóreB
1Argentina33008:19
2Rakousko31116:64
3Alžírsko31115:74
4Jordánsko30033:80

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