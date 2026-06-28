Jordánsko - Argentina 1:3. Střídající Messi opět skóroval a navýšil střelecký rekord
Argentinští obhájci zlata porazili na fotbalovém mistrovství světa již vyřazené Jordánsko. Trenér Lionel Scaloni nechal odpočívat řadu opor v čele se jmenovcem a největší hvězdou turnaje Messim, který přišel na hřiště až ve druhém poločase a hned skóroval. Obhájci titulu začnou v play off s Kapverdami. Pavouk play off MS 2026 ZDE >>>
Podrobnosti připravujeme...
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Argentina
|3
|3
|0
|0
|8:1
|9
|2
Rakousko
|3
|1
|1
|1
|6:6
|4
|3
Alžírsko
|3
|1
|1
|1
|5:7
|4
|4
Jordánsko
|3
|0
|0
|3
|3:8
|0