Předplatné

ONLINE: Jordánsko - Argentina 0:2. Obhájci zlata bez Messiho šetří síly a v klidu vedou

Slavící Argentinci
Slavící ArgentinciZdroj: Jessica Tobias / AP Photo
Leandro Paredes slaví druhou branku Lionela Messiho v zápase s Rakouskem
2
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
MS fotbal 2026
Začít diskusi (0)

Argentinští obhájci zlata vyzývají na fotbalovém mistrovství světa již vyřazené Jordánsko. Trenér Lionel Scaloni nechá odpočívat řadu opor v čele se jmenovcem a největší hvězdou turnaje Messim. Utkání od 4.00 sledujte ONLINE na webu iSport. Pavouk play off MS 2026 ZDE >>>

Sledujte on-lineLIVE
02

MS 2026 · PREDIKCE
28. 6. 2026 · 04:00
Jordánsko
0:2
Argentina
Skupina JxG 0.49 – 2.16
Predikce aktualizována: 28. 6. 2026 05:15
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky zápasů, sázkové kurzy evropských bookmakerů, Monte Carlo simulace (20 000 iterací).
Zobrazit všechny predikce

#TýmZVRPSkóreB
1Argentina22005:06
2Rakousko21013:33
3Alžírsko21012:43
4Jordánsko20022:50

    Začít diskuzi

    Fotbal 2026

    MS ve fotbale 2026Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

    Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

    Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

    Doporučujeme

    Články z jiných titulů