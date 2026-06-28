ONLINE: Jordánsko - Argentina 0:2. Obhájci zlata bez Messiho šetří síly a v klidu vedou
Argentinští obhájci zlata vyzývají na fotbalovém mistrovství světa již vyřazené Jordánsko. Trenér Lionel Scaloni nechá odpočívat řadu opor v čele se jmenovcem a největší hvězdou turnaje Messim. Utkání od 4.00 sledujte ONLINE na webu iSport. Pavouk play off MS 2026 ZDE >>>
Jordánsko
0:2
Argentina
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Argentina
|2
|2
|0
|0
|5:0
|6
|2
Rakousko
|2
|1
|0
|1
|3:3
|3
|3
Alžírsko
|2
|1
|0
|1
|2:4
|3
|4
Jordánsko
|2
|0
|0
|2
|2:5
|0