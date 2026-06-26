První hodnocení Česka na MS. Nedvěd: Bylo to naše maximum. Koubek má důvěru, řekl Trunda
Necelé dva dny po vyřazení Česka na mistrovství světa poprvé promluvily klíčové osoby, aby zhodnotily vystoupení národního týmu v Americe. Konec po základní skupině je braný jako jasný neúspěch. Reprezentační manažer Pavel Nedvěd v rozhovoru pro Českou televizi připomněl, že maximum současného týmu byl samotný postup na turnaj. Předseda asociace David Trunda zase mimo jiné potvrdil, že trenér Miroslav Koubek má i po brzkém konci na turnaji nadále důvěru. Co ještě všechno zaznělo? Pavouk play off MS 2026 ZDE >>>
David Trunda
„S Pavlem Nedvědem a trenérem Koubkem jsme se dohodli, že připraví analýzu, která bude rozebírat celý reprezentační cyklus od nástupu trenéra Koubka. Neschováváme hlavu do písku, velmi rád řeším věci velmi rychle. Analýza pro nás bude důležitá. Nechci se vracet do minulosti, chci být zodpovědný za současnost i budoucnost.
Celý náš realizační tým udělal maximum, aby se to na turnaji zvládlo. Kritiku vnímá člověk ze všech stran, i ze zahraničí, je důležité se z ní poučit. Byla patřičná, správná. Některé hlasy jsou vedeny ještě v emocích. Budu rád, když bude analýza zhruba do měsíce připravená, abychom se o tom pobavili na výkonném výboru. Důležité je zachovat klidnou hlavu. Opakuji - po dvaceti letech se sem dostat je obrovský úspěch.
Převládá smutek a zklamání, že se nám nepodařilo splnit cíl, což byl postup ze skupiny. Na druhou stranu jsme postoupili po dvaceti letech na mistrovství světa. Dnešní emoce je ale smutek a další věci ukáže čas.
Nevidím problém v komunikaci, věci, které se během turnaje měly řešit, se řešily okamžitě. Každý hráč měl v týmu svou roli, věděl o ní. S hráči jsme komunikovali správně, pro všechny hráče i trenéry to bylo nové. Na tiskových konferencích hovoří pan trenér svým stylem, je to jeho způsob komunikace. Některé věci ale mají zůstat uvnitř týmu, my víme, jak to reálně bylo.
Pozice trenéra Koubka je jasná. Máme dohodu, cyklus trvá dva a půl roku. Jsme teď po mistrovství světa, spolupráce pokračuje. Je důležité si to správně vyhodnotit. Celý problém leží jinde než věci, které se teď debatují. Musíme změnit celé fungování českého fotbalu, to je dlouhý proces. Dezinformace v některých médiích jsou bohužel smutné, ale to patří k fotbalu.
S hráči jsme se dohodli, že jejich oznámení půjde nejdřív přes jejich sociální sítě. Po zápase měl v kabině Patrik Schick fantastickou řeč, odvedl skvělou práci pro národní tým. On, Vláďa Coufal nebo Tomáš Souček jsou skvělí fotbalisti i lidi, v týmu mají svou roli a pomáhají ho stmelit dohromady. Debatujeme s dalšíma klukama, teď jsou v emocích, uvidíme. Každý by měl získat čas o tom popřemýšlet.“
Pavel Nedvěd, reprezentační manažer
„Očekávali jsme na turnaji víc, chtěli jsme postoupit ze skupiny, což se nám nepovedlo. Nemůžeme to hodnotit pozitivně, ale nechci kritizovat tenhle tým. Pro něj bylo maximum dostat se na mistrovství, zaslouží jenom díky.
Nemůžeme to považovat za úspěch, ale kluci odvedli maximum v baráži. Dostali jsme se sem nějakým stylem fotbalu, praktikovali stejný, snažili se být konkurenceschopní. Nevyšlo to, ale nevidím to jako ostudu, blamáž, kterou slyšíme od kritiků z Česka. Mohli jsme prožít MS s fanoušky, kteří byli fantastičtí.
Faktorů, které turnaj ovlivnilo, že tým nebyl na maximu během MS, je spousty. Nepočítal jsem s tím, že vypadneme ze skupiny, ale samozřejmě jsem očekával těžkosti. U kritiků jsem zatím nepostřehl jediný názor, kterým bych se měl zabývat a který by mi něco dal.
Nebyli jsme špatně připravení, naběhali jsme víc než soupeři. Ale to není rozhodující, podívejte se na Messiho. Fotbal není jenom o fyzické připravenosti. Horší jsme byli v jiných bodech. Možná je to jeden z bodů analýzy, že opory nebyly ve formě. Také rotace, nehráli jsme ani jeden zápas ve stejné sestavě, to je na takovém turnaji celkem problém.
Musíte brát v potaz, že někdo má za sebou těžkou sezonu, někdo je po zranění, před mistrovstvím trénoval málo. Faktorů je opravdu hodně, každý hráč se musí analyzovat individuálně. Pravdou je, že jsme se na turnaji nesetkali s ideální formou. Problémy mezi námi v týmu vůbec nebyly, každý chtěl udělat maximum.
Trenér Koubek hledal optimální sestavu, připravovali jsme se na soupeře. Chtěli jsme být nebezpečnější, ale třeba v baráži jsme neměli tolik šancí, co tady na mistrovství. Ale zase jsme nebyli tak pevní vzadu. Znovu říkám - pro tyhle kluky bylo maximem postup na mistrovství světa.
S trenérem jsme hledali cestu, jak dostat z kluků maximum, ale nepovedlo se to. Tým byl stoprocentně jednotný, byl tam absolutní soulad mezi mnou, trenérem i hráči. Hledali jsme cestu, jak být úspěšní. Bohužel to nevyšlo, ale uvnitř mužstva jsem neviděl žádný problém.
Patrik konec oznámil před celým týmem po zápase. Odehrál 56 zápasů, dal 26 gólů, tedy v každém druhém zápase dal za reprezentaci gól. Je to jeho rozhodnutí, my to plně respektujeme, je to fakt.
Čísla neklamou, opakuji, že v každém druhém zápase reprezentace dal gól, to zaslouží poděkování. Hráče musíte brát komplexně. Pokud cítí, že týmu nemá co dát nebo chce hrát jenom za klub, musí se to respektovat. Já skončil po mistrovství světa, byl jsem asi o čtyři roky starší než Patrik. Každý má svůj vnitřní pocit.
Určitá část týmu dosáhla svého vrcholu. Hráči zvažují další postup v jejich kariérách, samozřejmě se může ještě něco objevit. U Tomáše Součka to v televizi vypadalo hrozně, ale nemá žádnou zlomeninu. Je tam poškození vazů, ale mohlo to dopadnout mnohem hůř.
Sochůrek dostal šanci nasát atmosféru mistrovství světa, příští turnaj už se na hřiště třeba podívá. Jsme rádi, že tady mohl být. Měl před sebou hráče určitých kvalit a zkušeností, do sestavy se prostě nedostal.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Mexiko
|3
|3
|0
|0
|6:0
|9
|2
JAR
|3
|1
|1
|1
|2:3
|4
|3
Již. Korea
|3
|1
|0
|2
|2:3
|3
|4
Česko
|3
|0
|1
|2
|2:6
|1