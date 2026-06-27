Krejčí po příletu přečetl připravený vzkaz: Už déle cítím zklamání z našeho fungování
Za dvanáct hodin v letadle nespal ani vteřinu, měl čas utřídit si myšlenky, aby mohl s odstupem hodnotit neúspěšný šampionát. Po přistání v Praze se kapitán české reprezentace Ladislav Krejčí jako první z výpravy postavil před novináře, ale nechtěl odpovídat na otázky. Místo toho přečetl z notýsku vlastní vzkaz. „Kritika je zasloužená, ale nemyslím si, že by někdo z nás nedělal něco na maximum. Otázka je, zda je naše maximum správná cesta,“ zmínil v připraveném hodnocení, které přinášíme v kompletním znění. Pavouk play off MS ZDE >>>
„Mistrovství světa byl splněný sen mnoha z nás a byla čest naší zemi reprezentovat. Zároveň cítím zklamání z toho, jak turnaj dopadl a zklamání zažívám z naší prezentace a fungování mnohem déle.
Věřím, že nastavené zrcadlo na nejvyšší úrovni je pro nás všechny motivace, to nenechat být, nezůstat pouze u kritiky, ale začít proměňovat slova v činy. Náš úspěch v podobě postupu na mistrovství světa může být zlomovým bodem, který přinese nové lidi, finance a energii, aby se začala budovat nová generace trenérů, která se bude moct vzdělávat od zahraničních lidí, kteří žijí v aktuálních trendech, budou moct sdílet své myšlení a vychovávat hráče, kteří budou tvořit naši identitu.
Tyto turnaje pro nás pak budou stmelovací událostí a ne tím, co se děje teď. To je ale budoucnost. My žijeme v realitě, a co jsme nedokázali, je zodpovědnost každého z nás. Kritika je zasloužená, ale nemyslím si, že by někdo z nás nedělal něco na maximum. Otázka je, zda je naše maximum správná cesta.
Tohle všechno neříkám proto, že bych se chtěl vymlouvat nebo kritizovat. Je to proto, že mi na tom záleží a chci něco změnit. Když se mlčí, tak se většinou souhlasí.
Celou kariéru jsem náročný v první řadě na sebe, ale pak i na ostatní kolem. Jsem si vědomý, čeho všeho jsme schopni, a co můžeme dokázat. Naše charakterové rysy, jak jednotlivců, tak skupiny, nám plno států může závidět. To je silný stavební kámen, na kterém se dá postavit něco, na co budeme všichni pyšní.
Je jen na nás, jak k tomu přistoupíme. Jestli v roli oběti, kdy budeme kopat kolem sebe, nebo v roli tvůrce, kdy si každý v sobě uvědomíme, co můžeme změnit.“