Koubek: Tým se nedotkl maxima. Musíme mužstvo rekonstruovat, vím, kde nás tlačí bota
Dva dny po vyřazení na mistrovství světa stále cítí zklamání. Už při cestě zpět do vlasti ovšem trenér Miroslav Koubek přemítal nad tím, jak posunout reprezentaci dál. „Mužstvo musíme inovovat a rekonstruovat. Vím, kde nás tlačí bota, jakým směrem musíme personálně jít. To cítím velice intenzivně,“ pravil zkušený kouč, který má u národního týmu smlouvu ještě na dva roky. Pavouk play off MS 2026 ZDE >>>
Jak se s odstupem cítíte po vyřazení?
„Zápas skončí a emoce ochladnou. Samozřejmě emoce nebyly příjemné, je to zklamání, ale jak běží čas, tak se rodí nové myšlenky směrem k budoucí cestě. To byla i náplň konzultací a hovorů, které jsme vedli s Pavlem Nedvědem nebo předsedou Davidem Trundou.“
Pavel Nedvěd říkal, že maximem týmu byla účast na turnaji. Cítíte to stejně?
„Dá se to tak nazvat. Hned po baráži jsme věděli, že herní stránka není úplně v pořádku, a že mistrovství bude složité. Věřili jsme, že máme výkonnost na to, abychom postoupili ze skupiny. To byl náš cíl, ale nepodařilo se to, takže je to jasný neúspěch, jak týmu, tak můj osobní.“
Co bylo hlavním důvodem?
„Nevím, jak přesně to pojmenovat. Byly tam složité a komplexní příčiny. Každopádně si myslím, že mužstvo se nedotklo svého prahu maximální výkonnosti, což třeba dokázalo v baráži. Na to jsme nenavázali.“
Patrik Schick a Tomáš Holeš skončili reprezentační kariéru. Přibude k nim ještě někdo?
„Uvidíme, jak se chlapci rozhodnou, je to jejich volba. My každopádně víme, že mužstvo musíme inovovat a rekonstruovat, a to i bez ohledu na tento fakt. Ztráta Patrika je samozřejmě obrovská – je to excelentní útočník. On se ale rozhodl takhle. Život musí jít dál a my musíme hledat jiné cesty.“
Cítíte konkrétní změny, které musí přijít?
„Cítím. Nemůžu být konkrétní, ale cítím je. Vím, kde nás tlačí bota, jakým směrem musíme personálně jít. To cítím velice intenzivně.“
Co o změnách rozhodne?
„Výkonnost potenciálních adeptů pro další éru. Jde o hráče z českých i zahraničních klubů, budeme je bedlivě sledovat a máme portfolio adeptů, kteří budou schopni nést inovaci.“