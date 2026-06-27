Nová cesta českého fotbalu: Krejčí volá po zahraničních expertech. Co Nedvěd a Trunda?
Mdlé výkony a rychlé vypadnutí ze světového šampionátu znovu otevřely další debatu o celkovém stavu českého fotbalu, a jakým směrem by se měl vydat, aby dohnal utíkající světovou špičku. Dlouhodobé zklamání vyjádřil svým vzkazem i Ladislav Krejčí a navrhl řešení v podobě zahraničních expertů. Pavel Nedvěd ovšem s tímto bodem úplně nesouzní. „Hráči jsou od toho, aby hráli a podávali co nejlepší výkony. Ostatní věci jsou na vedení – Výkonném výboru a předsedovi,“ reagoval generální manažer reprezentací. Pavouk play off MS ZDE >>>
Viditelně zklamaný kapitán chce být mezi těmi, kteří nastartují obrat českého fotbalu. „Věřím, že nastavené zrcadlo na nejvyšší úrovni je pro nás všechny motivace to nenechat být, nezůstat pouze u kritiky, ale začít proměňovat slova v činy,“ četl z ručně napsaného vzkazu Krejčí okamžitě po přistání v Praze.
Sám věří, že právě současná chvíle je ideální pro změnu a má poměrně jasnou představu. „Náš úspěch v podobě postupu na mistrovství světa může být zlomovým bodem, který přinese nové lidi, finance a energii, aby se začala budovat nová generace trenérů, která se bude moct vzdělávat od zahraničních lidí, kteří žijí v aktuálních trendech, budou moct sdílet své myšlení a vychovávat hráče, kteří budou tvořit naši identitu,“ otevřel téma expertů z ciziny.
Jeho slova dávají smysl. O nutných změnách v českém fotbale se mluví roky. Česko vychovává zodpovědné bojovníky, opravdových fotbalistů top světové úrovně ovšem místní fotbal v posledních letech mnoho nestvořil.
Když se tedy znovu omílají podobná slova, jako prakticky po každém velkém turnaji za posledních 20 let, řada lidí bude dopředu skeptická. Času na změnu už bylo dost, ale stále se o ní jen mluví. Tak proč nezkusit požádat o pomoc v zahraničí?
Nedvěd: Hráči jsou od toho, aby hráli
Pár minut po kapitánovi předstoupil před novináře také Pavel Nedvěd, jeden z nejvlivnějších členů vedení českého fotbalu, který na podzim sám hledal pro reprezentaci kouče z ciziny. K otázce expertů mimo Česko se však nyní postavil negativně.
Nejprve dostal otázku na variantu změny trenéra reprezentace a přivedení zahraničního kouče do čela reprezentačního áčka, což razantně odmítl. „Absolutně ne. Vedení reprezentace a Výkonný výbor jsou v souladu. Máme trenéra, kterého jsme chtěli a máme ho na dva a půl roku. Na tom se nic nemění. Jsem přesvědčený, že pan Koubek je správná volba,“ pravil rozhodně.
Přišel další dotaz, zda je mezi ním a hráči soulad, právě s odkazem na výše zmíněné vyjádření Krejčího o expertech ze zahraničí. Ani to se však Nedvědovi příliš nezdá. „Já si myslím, že hráči jsou od toho, aby hráli a podávali co nejlepší výkony v českých barvách. Ostatní věci jsou na vedení – Výkonném výboru a předsedovi. Tohle je správná cesta,“ sdělil bývalý kapitán reprezentace.
Jako poslední se pak k tématu vyjádřil i nejdůležitější člen výpravy v tomto směru – předseda FAČR David Trunda, který si uvědomuje, že je nutné český fotbal posunout. „Musíme se podívat realitě do očí, jak se rozvíjel český fotbal v minulosti. My se chceme věnovat rozvoji mládeže, podívat se, jak fungují mládežnické soutěže, investice do infrastruktury, na trenéry… abychom to změnili. Proces nebude krátkodobý, bude to trvat dva, tři, možná osm let. Musíme začít teď. A už jsme začali,“ pustil se do tématu změn.
Ohledně pomoci ze zahraničí jasný verdikt nedal. „Bavili jsme se i s Láďou Krejčím, co můžeme zlepšit. V delegaci nás bylo celkem 62 a myslím, že jsme měli na všech postech odborníky,“ chválil severoamerickou výpravu.
„Realizační tým si během celého procesu všechno vyhodnocoval a teď je důležité se na to podívat trošku s odstupem, chladnou hlavou a zaujmout k tomu nějaký postoj. Ten pak bude důležitý. Trenér i Pavel Nedvěd budou analýzu prezentovat mně i Výkonnému výboru a budeme se o tom bavit, abychom se ponaučili,“ dodal Trunda.
Dočká se tedy český fotbal po letech přešlapování na místě reálných změn?