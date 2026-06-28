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Alžírsko - Rakousko 3:3. Velké drama! Evropany od vyřazení uchránil gól žolíka v nastavení

Sasa Kalajdzič zařídil Rakousku postup v nastavení
Sasa Kalajdzič zařídil Rakousku postup v nastaveníZdroj: ČTK
Sasa Kalajdzič poslal Rakousko do osmifinále
Sasa Kalajdzič poslal Rakousko do osmifinále
Rijád Mahréz dal gól Rakousku
Marko Arnautovic v nastaveném čase pojistil výhru Rakouska nad Jordánskem trefou na 3:1
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Rakouští fotbalisté po nevídaném závěru remizovali v posledním utkání skupiny J na mistrovství světa s Alžírskem 3:3. Výběr trenéra Ralfa Rangnicka trefou z šesté minuty nastavení na poslední chvíli postoupil ze druhého místa za suverénní Argentinou do vyřazovací fáze, kde vyzve úřadující evropské šampiony Španěly. Dál jde ze třetí příčky i jejich soupeř, Alžířané se potkají se Švýcary. Pavouk play off MS 2026 ZDE >>>

Nerozhodný výsledek v Kansas City zároveň rozhodl o tom, že na turnaji skončil Írán, jenž ve všech třech duelech skupiny G remizoval. Kvůli Alžírsku se nevešel mezi osm nejlepších mužstev postupujících ze třetích míst. Ze skupiny neprošel ani na sedmý pokus.

Duel na Arrowhead Stadium načal střelecky v 28. minutě Marko Arnautovic, v závěru poločasu na vedoucí gól rekordmana v počtu startů i gólů za Rakousko odpověděl Rafík Belghálí. Ve druhém dějství Rakušané zásluhou Marcela Sabitzera opět odskočili, jenže po hodině hry srovnal Rijád Mahriz, který ve třetí minutě nastavení dokonal obrat.

V té chvíli Rakousko nepostupovalo a naopak Írán ano, Sasa Kalajdzic však po půlminutě na hřišti zajistil svému týmu souboj se Španělskem.

#TýmZVRPSkóreB
1Argentina33008:19
2Rakousko31116:64
3Alžírsko31115:74
4Jordánsko30033:80

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