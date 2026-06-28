Alžírsko - Rakousko 3:3. Velké drama! Evropany od vyřazení uchránil gól žolíka v nastavení
Rakouští fotbalisté po nevídaném závěru remizovali v posledním utkání skupiny J na mistrovství světa s Alžírskem 3:3. Výběr trenéra Ralfa Rangnicka trefou z šesté minuty nastavení na poslední chvíli postoupil ze druhého místa za suverénní Argentinou do vyřazovací fáze, kde vyzve úřadující evropské šampiony Španěly. Dál jde ze třetí příčky i jejich soupeř, Alžířané se potkají se Švýcary. Pavouk play off MS 2026 ZDE >>>
Nerozhodný výsledek v Kansas City zároveň rozhodl o tom, že na turnaji skončil Írán, jenž ve všech třech duelech skupiny G remizoval. Kvůli Alžírsku se nevešel mezi osm nejlepších mužstev postupujících ze třetích míst. Ze skupiny neprošel ani na sedmý pokus.
Duel na Arrowhead Stadium načal střelecky v 28. minutě Marko Arnautovic, v závěru poločasu na vedoucí gól rekordmana v počtu startů i gólů za Rakousko odpověděl Rafík Belghálí. Ve druhém dějství Rakušané zásluhou Marcela Sabitzera opět odskočili, jenže po hodině hry srovnal Rijád Mahriz, který ve třetí minutě nastavení dokonal obrat.
V té chvíli Rakousko nepostupovalo a naopak Írán ano, Sasa Kalajdzic však po půlminutě na hřišti zajistil svému týmu souboj se Španělskem.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Argentina
|3
|3
|0
|0
|8:1
|9
|2
Rakousko
|3
|1
|1
|1
|6:6
|4
|3
Alžírsko
|3
|1
|1
|1
|5:7
|4
|4
Jordánsko
|3
|0
|0
|3
|3:8
|0