Ukradl VAR Kolumbii výhru nad Portugalci? Rooney zuřil: Zbavte se ho, ničí fotbal
Neuznání gólu Kolumbie při bezbrankové remíze s Portugalskem na mistrovství světa kvůli ofsajdu jen o špičku kopačky rozladilo experty BBC. Bývalý anglický útočník Wayne Rooney prohlásil, že fotbal by se měl zbavit videa, protože ničí hru. Davinson Sánchez se radoval zbytečně, jeho trefa hlavou v závěrečném nastavení neplatila.
Oba soupeři už měli postup ze skupiny K jistý. Kolumbie uhájila první příčku a na úvod vyřazovací fáze narazí na Ghanu, druzí Portugalci si zahrají s Chorvatskem. Dramatický duel mohl ozdobit aspoň jeden gól, videorozhodčí však byl proti. Grafické znázornění ukázalo, že důvodem byla jen nepatrně „přečuhující“ kopačka.
„VAR ničí hru, prostě se ho zbavte. Není to ofsajd a je mi jedno, co mi říkají a jaké informace mi dávají. Tohle prostě nemůže být ofsajd. Rafael Leao je brance blíž. Představte si, že by tento neuznaný gól měl rozhodnout, zda Kolumbie postoupí do dalšího kola, nebo ne,“ rozčílil se Rooney ve studiu.
Hlavou kroutil i další expert. „Jsem ohromený, myslel jsem si, že Rafael Leao tam zůstal,“ přidal se bývalý anglický obránce Stephen Warnock.
Kolumbie měla v utkání 24 střel, což je nejvíce v historii mistrovství světa od roku 1966. Ani jedna z nich se však neujala. „Brankáři Portugalců Diogu Costovi musíme přiznat velké uznání, předvedl několik fantastických zákroků. Myslím, že to byla jedna z nejlepších remíz 0:0, jaké jsem kdy viděl,“ uvedl Rooney.
„Vynikající zápas se spoustou kvalitních momentů. Bylo skvělé se na to dívat. Branka nepadla, ale panovala tam neuvěřitelná atmosféra,“ řekl Warnock o duelu v Miami.
Pro Kolumbii to byla při jejím 25. zápase vůbec první bezbranková remíza na mistrovství světa.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Kolumbie
|3
|2
|1
|0
|4:1
|7
|2
Portugalsko
|3
|1
|2
|0
|6:1
|5
|3
DR Kongo
|3
|1
|1
|1
|4:3
|4
|4
Uzbekistán
|3
|0
|0
|3
|2:11
|0