Žebříček týmů na MS: Kdo zůstal ještě za Čechy, portugalská slabota i překvapení ve špičce
Skupiny na MS jsou minulostí, teď začíná pravá válka. Kdo si do play off přivezl nejlepší fazónu a kdo totálně pohořel? Zatímco Španělsko s Francií herně dominují, za zklamaným Českem skončilo v žebříčku ještě sedm větších bídníků. Projděte si kompletní pořadí všech 48 týmů, jak je seřadil web iSport. Program MS ve fotbale ZDE>>>
48. Tunisko
Naprostá blamáž. Po prvním debaklu odvolali trenéra, ale ani svérázný Renard nedokázal zabránit vyřazení a přišly další dvě prohry.
47. Uzbekistán
Skupina K (4. místo) | 3 zápasy | 0-0-3 | 0 bodů | Skóre 2:11
Tempu největšího turnaje nestačili. Na body neměli ani v jednom případě a zaslouženě třikrát padli, navíc s tragickým skóre.
46. Katar
Se štěstím urvali remízu v úvodním zápase, po nadějném startu ovšem přišel kolaps. Obrana proti Kanadě naprosto shořela.
45. Haiti
První účast na největší akci od roku 1974. Náročný los byl ale na ostrovany příliš a domů letí bez jediného bodu.
44. Jordánsko
Proti Rakousku i Alžírsku sahali po lepším výsledku, ale již po druhém zápase byli ze hry venku. Končí bez bodů, silný dojem nezanechali. Na druhou stranu skórovali v každém ze tří zápasů a gól proti Argentině vypadá sympaticky.
43. Curaçao
Nejmenší účastník mundialu oslavil gól proti Německu i bod proti Ekvádoru po heroickém představení gólmana Rooma. Jen účast je obrovský úspěch.
42. Irák
Ve skupině smrti se prali odvážně, ale odjíždí s nejhorším skóre na turnaji s dvanácti inkasovanými góly. Proti Mbappému a Haalandovi neměli šanci.
41. Česko
Turnaj se vůbec nepovedl. Slabá kreativita v útoku v kombinaci s chybami vzadu znamenala zasloužený konec v méně náročné skupině.
40. Panama
Jediný tým, co odjíždí ze šampionátu bez gólové radosti. Defenzivně přitom nevypadali špatně. Těsné prohry 0:1 s Chorvatskem a Ghanou bolí.
39. Nový Zéland
Rozhodně zaujal třígólový útočník Eliah Just, ale jako celek soupeřům kvalitativně zkrátka nestačili a musí se rozloučit.
38. Saúdská Arábie
Za dva body mohou být ještě celkem rádi. Přehráli je všichni soupeři, včetně Kapverd. Na postup pomýšlet nemohli.
37. Skotsko
Na mundialu se jim prostě nedaří. Na hubenou výhru proti Haiti nenavázali, fotbal nebavil, výsledky také nedoručili.
36. Uruguay
Herně měli na mnohem víc, ale Bielsova parta naprosto vyhořela. Hrubé chyby brankáře podtrhly ostudný konec na MS na úkor Kapverd.
35. JAR
Postup ze druhého místa je zázrak. Tým nevypadal dobře, ale po remíze s Českem svalil Jižní Koreu a poprvé postoupil do vyřazovacích bojů MS.
34. Paraguay
Se štěstím přetlačili Turecko a proti Austrálii stačila oběma remíza. Směrem dopředu vypadají neškodně, zápasy spíše trpělivě odbrání.
33. Bosna a Hercegovina
Stylem fotbalu příliš nenadchli, ale díky úspěchu proti Kataru nakonec proklouzli dál. Dvougólový Ermin Mahmič může přidat další zásahy.
32. Kapverdy
Pohádka pokračuje. Navzdory předpokladům a statistikám uhráli tři remízy, což stačilo na druhé místo. Už teď jeden z vítězů turnaje.
31. Írán
Velká smůla pro asijský celek. Všechny modely tvrdily, že 3 body a neutrální rozdíl skóre budou stačit na postup, ale tři remízy znamenají konec.
30. Jižní Korea
Slibný start proti Čechům vystřídalo herní vystřízlivění a smutek. V tabulce třetích týmů skončili těsně pod čarou a končí. Herně na postup měli.
29. Turecko
Největší smolař turnaje. Podle hry naprosto dominovali, ale kvůli tragické koncovce mohli balit už po druhém zápase. Výhra nad USA nic neřešila.
28. Rakousko
Dechberoucí zvraty v nastavení a nakonec oslava postupu po šílené remíze 3:3. Ideální tvář však Ralf Rangnick stále hledá.
27. Alžírsko
Tým ukázal obří sílu při standardních situacích a také velkou odolnost, když dotahoval proti Rakousku. Do formy se dostal dvěma góly kapitán Mahriz.
26. Austrálie
Bojovní protinožci šokovali Turecko a dál si postup zkušeně pohlídali. Staví na pevné obraně a protiútocích, což by mohlo fungovat i v play off.
25. Švédsko
Nejhůře čitelné mužstvo šampionátu. Divoká jízda plná gólů bavila fanoušky, spoléhají se na ofenzivní esa Isaka a Gyökerese.
24. DR Kongo
Sympaticky hrající Afričané na úvod zaskočili favorizované Portugalsko a v závěru zvládli úlohu proti Uzbekistánu.
23. Egypt
Tým kolem Mohameda Salaha proklouzl dál bez jediné porážky a poprvé si zahraje ve vyřazovací fázi mistrovství světa.
22. Senegal
V nejtěžší skupině se statečně prali s Francií i Norskem, nakonec i se třemi body prolezli do play off díky výbornému skóre.
21. Ghana
Sází na pevnou defenzivu. Mnoho gólů v zápasech Ghany nepadá, ale taktika funguje. Přesně tímto stylem vynulovali favorizovanou Anglii.
20. Ekvádor
Záchrana na poslední chvíli a senzační skalp silného Německa jim přinesl zasloužený postup. Herně ukázali obrovský potenciál pro play-off.
19. Chorvatsko
Zkušené mužstvo může usilovat o třetí medaili v řadě. Herně to sice spíš drhne, ovšem mají dvě výhry a v play off tradičně rostou.
18. Pobřeží slonoviny
Velmi solidní výkony znamenají historicky první postup do vyřazovacích bojů. Velké nebezpečí představují především dravá křídla.
17. Kanada
Základní cíl domácího šampionátu splnila. Hattrickem zazářil střelec David, velkou ranou je těžké zranění Koného.
16. Portugalsko
Pětigólová demolice Uzbekistánu není dost. Remízy s Kongem a Kolumbií jsou jasné zklamání, navíc herně tým kolem Ronalda nefungoval ideálně.
15. Belgie
Největší hvězdy už mají nejlepší roky za sebou a po dvou nepřesvědčivých remízách zachraňovali první místo až v posledním kole.
14. Japonsko
Sympatický, stoprocentně týmový projev bez velkých eg. V náročné skupině ani jednou neprohráli a můžou potrápit kohokoli.
13. Švýcarsko
Zklamání z remízy proti Kataru na úvod je nepoložilo a Švýcarsko slavilo přesvědčivý postup z prvního místa. Zaujal mladý záložník Manzambi.
12. USA
Domácí hrají zábavný a energický fotbal, s klidem přešli první dvě kola a ve třetím utkání mohl Pochettino protočit sestavu.
11. Norsko
Mašina Haaland nasázela čtyři góly a v zápase s Francií mohla odpočívat. Černý kůň splnil očekávání klidným postupem ze skupiny smrti.
10. Maroko
Překvapení minulého šampionátu drží vysokou úroveň a posbíralo výborných sedm bodů. V útoku táhne tým střelec Saibari.
9. Mexiko
Tři výhry a Mexičané stále neinkasovali. Skvěle využívají výhodu domácího prostředí a budou z ní chtít těžit i dál.
8. Německo
Skupina E (1. místo) | 3 zápasy | 2-0-1 | 6 bodů | Skóre 10:4
Drtivý triumf na úvod proti Curaçau, další výkony však neoslnily. Výhru proti Pobřeží Slonoviny vydřeli až v závěru, proti Ekvádoru padli.
7. Kolumbie
Výborný mix bojovnosti a techniky. Nahecovaní Jihoameričané jasně ovládli skupinu a v přímém souboji o prvenství herně ničili favorita z Portugalska. Kolumbijci měli 24 střel, což je nejvíce v historii MS od roku 1966, v závěru jim VAR neuznal gól po velmi těsném ofsajdu.
6. Nizozemsko
Deset nastřílených branek ukazuje obrovskou sílu Koemanova výběru. V obraně se sice najdou díry, ale Holandsko vypadá silně.
5. Brazílie
Po ztrátě na úvod svěřenci Carla Ancelottiho zabrali. Hrají s obrovským elánem, umí využít svých momentů a Vinícius si přivezl skvělou formu.
4. Anglie
Nudná plichta s Ghanou jako vykřičník, ale proti Chorvatsku šlapal tým skvěle. Mužstvo vypadá dobře postavené pro vyrovnané souboje v play off.
3. Argentina
Obhájci si věří a hrají naprosto uvolněně. Šest gólů zařídil 39letý fenomén Lionel Messi, kolem nějž se celá hra točí.
2. Španělsko
Nejdominantnější tým turnaje. Soupeřům prakticky nic nepovolí a neustále kontrolují hru, k tomu obrovská individuální kvalita Yamala a spol. Jediné zaváhání přinesla bezbranková remíza s Kapverdy.
1. Francie
Skupina I (1. místo) | 3 zápasy | 3-0-0 | 9 bodů | Skóre 10:2
Plný počet bodů a suverénní herní projev. Na jména natřískaná ofenziva v čele s Mbappém vypadá naprosto nezastavitelně. Ousmane Dembélé hattrickem skolil Nory.