JAR - Kanada 0:1. Sen Afričanů o osmifinále se rozplynul v nastavení, rozhodl Eustáquio
Fotbalisté Kanady na úvod play off světového šampionátu porazili Jihoafrickou republiku 1:0 a postoupili jako první do osmifinále. Spolupořadatelé turnaje byli po celý zápas lepším týmem, jejich herní převahu ale gólově vyjádřil až v závěru ve druhé minutě nastavení záložník Stephen Eustáquio. Z hranice vápna prostřelil do té doby bezchybného brankáře Ronwena Williamse. Program MS ve fotbale ZDE>>>
Kanaďané proti týmu, který ve skupině remizoval s Čechy 1:1, herně dominovali od úvodního hvizdu. V první gólové šanci se ve 22. minutě octl Cornelius, jehož hlavu našel centrem z přímého kopu Eustáquio, kanadský obránce ale z malého vápna hlavičkoval přesně do míst, kde stál brankář Williams.
Ve 43. minutě Jihoafričané přežili několik šancí soupeře. Po rohovém kopu Eustáquia obránce Bombito už překonal Williamse, na brankové čáře ale zasáhl Modiba. Míč se následně odrazil přímo k nohám Buchanana, ten však zblízka opět nedokázal prostřelit jihoafrického gólmana. Jen o pár desítek sekund později se Kanaďané dožadovali penalty po zákroku na Laryea, ale rozhodčí Pinheiro nepískal.
V podobném gardu zápas pokračoval i po přestávce. V 64. minutě kanadský záložník Sigur průnikovou přihrávkou vyslal do samostatného úniku Oluwaseyie, tomu ale střeleckou pozici ještě ztížil obránce Okon a šestadvacetiletý útočník Villarrealu trefil jen vyběhnutého brankáře JAR. Od něj se však odrazil míč přesně do dráhy dobíhajícího Jonathana Davida, který mohl zakončit do prázdné branky, na poslední chvíli ale míč ukopl na roh obránce Mbokazi.
V 75. minutě se poprvé na šampionátu do hry dostal kanadský kapitán Alphonso Davies, jehož ve skupinové fázi nepustilo na hřiště zranění stehenního svalu ze závěru sezony. A levý bek Bayernu Mnichov o sobě dal vědět už po třech minutách: ve vápně přihrávkou vybídl ke skórování Jonathana Davida, kanadská ofenzivní hvězda ale z úhlu opět nechala vyniknout Williamse.
Brankář jihoafrického Mamelodi Sundowns nakonec přeci jen kapituloval ve druhé minutě nastavení. Shaffelburgův centr z pravé strany obránce Okon sice zvládl odvrátit, jenže pouze k Eustáquiovi, ten si na hranici vápna míč zpracoval hrudí a tvrdou přízemní střelou vymetl spodní roh Williamsovy branky.
Kanaďané v osmifinále narazí na vítěze zápasu Nizozemsko - Maroko, znovu nastoupí 4. července v Houstonu od 19:00 SELČ. Jihoafrická republika se tak při premiérovém postupu do vyřazovací části MS loučí hned v jejím úvodu.